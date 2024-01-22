Магнітні бурі сьогодні, 22 січня

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У понеділок, 22 січня, очікується магнітна буря. Наразі магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 січня

За останню 24 години на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був С5. Вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме в стані від спокійного до нестійкого рівня. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів класу М.

За даними Meteoagent, 22 і 23 січня Землю накриє потужна магнітна буря.

Сонячна активність на 22 січня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 54.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

В період активності магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

не зловживати кофеїном та алкоголем;

регулярно та правильно харчуватися;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, фахівці запевняють, що у перший місяць 2024 року не варто очікувати частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж кілька магнітних бур вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних і людей з хронічними хворобами. Тож, до таких днів варто завчасно підготуватися.

Також ми писали, що важливий і незамінний об'єкт, який дарує нашій планеті тепло та світло — Сонце. Ми часто використовуємо слово "горить" щодо нашої головної зірки. Проте, вона не горить в звичайному розумінні й для цього їй не потрібен кисень.