Магнітні бурі сьогодні, 22 січня

Магнітні бурі 22 січня — метеозалежних попередили про небезпеку
У понеділок, 22 січня, очікується магнітна буря. Наразі магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 22 січня
За останню 24 години на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був С5. Вони практично не впливають на Землю.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме в стані від спокійного до нестійкого рівня. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів класу М.
За даними Meteoagent, 22 і 23 січня Землю накриє потужна магнітна буря.
Сонячна активність на 22 січня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
- імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 54.
В період активності магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- регулярно та правильно харчуватися;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, фахівці запевняють, що у перший місяць 2024 року не варто очікувати частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж кілька магнітних бур вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних і людей з хронічними хворобами. Тож, до таких днів варто завчасно підготуватися.
Також ми писали, що важливий і незамінний об'єкт, який дарує нашій планеті тепло та світло — Сонце. Ми часто використовуємо слово "горить" щодо нашої головної зірки. Проте, вона не горить в звичайному розумінні й для цього їй не потрібен кисень.
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