Магнитные бури сегодня, 22 января

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В понедельник, 22 января, ожидается магнитная буря. В настоящее время магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 22 января

За последние 24 часа на Солнце произошло девять вспышек класса С, максимальной из которых был С5. Они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет в состоянии от спокойного до неустойчивого уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

По данным Meteoagent, 22 и 23 января Землю накроет мощная магнитная буря.

Солнечная активность на 22 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 54.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В период активности магнитных бурь следует соблюдать следующие действия:

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

регулярно и правильно питаться;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, специалисты уверяют, что в первый месяц 2024 года не стоит ожидать частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же несколько магнитных бурь ударят и могут сказаться на самочувствии и здоровье метеозависимых людей с хроническими болезнями. Так что к таким дням стоит заранее подготовиться.

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