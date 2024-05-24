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Магнітні бурі 24 травня — як зміниться самопочуття метеозалежних

24 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 24 травня — прогноз астросиноптиків
Головний біль у жінки. Фото: medialt.clinic
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У п'ятницю, 24 травня, метеозалежні люди можуть відчути вплив магнітної бурі. Висока активність Сонця продовжує впливати на земну магнітосферу.

Про це повідомляє Meteoagent

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Магнітні бурі 24 травня

Сонячна активність утримувалася на середньому рівні протягом минулої доби. На Сонці зафіксовано шість спалахів класу М2, які матимуть обмежений вплив на нашу планету.

Прогнозується, що у п’ятницю, 24 травня, геомагнітна активність буде підвищеною. Також очікується помірна активність на Сонці, з можливістю виникнення потужних спалахів класу X.

Сонячна активність на 24 травня

Прогноз сонячної активності на 24 травня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 43
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: telegra.ph
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: telegra.ph

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я, тому, аби не страждати від впливу, дотримуйтеся таких дій:

  • Замініть каву, алкогольні напої, сигарети, кальян і енергетики на більшу кількість води, зеленого чаю та домашніх компотів.
  • Уникайте важких фізичних вправ, але не відмовляйтеся від помірної активності або коротких прогулянок, які будуть корисними.
  • Старайтеся проводити якомога більше часу на відкритому повітрі, якщо немає такої можливості — регулярно провітрюйте приміщення.
  • Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі, натомість включіть до свого меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
  • Перед сном прийміть контрастний душ, що допоможе вам швидше заснути й забезпечить приємний нічний відпочинок.

Нагадаємо, що впродовж травня очікується ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. Ми підготували календар небезпечних дат, що допоможе краще підготуватися до магнітних бур.

Також ми повідомляли, що через сильні магнітні бурі українці могли спостерігати над Одеською областю багряне небо

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магнітні бурі
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