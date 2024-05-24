Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури 24 мая — как изменится самочувствие метеозависимых arrow

Магнитные бури 24 мая — как изменится самочувствие метеозависимых

24 мая 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 24 мая - прогноз астросиноптиков
Головная боль у женщины. Фото: medialt.clinic
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В пятницу, 24 мая, метеозависимые люди могут ощутить влияние магнитной бури. Высокая активность Солнца продолжает оказывать влияние на земную магнитосферу.

Об этом сообщает Meteoagent.

Читайте также:

Магнитные бури 24 мая

Солнечная активность удерживалась на среднем уровне за прошедшие сутки. На Солнце зафиксировано шесть вспышек класса М2, которые будут иметь ограниченное влияние на нашу планету.

Прогнозируется, что в пятницу, 24 мая, геомагнитная активность будет повышена. Также ожидается умеренная активность на Солнце, с возможностью возникновения мощных вспышек класса X.

Солнечная активность на 24 мая

Прогноз солнечной активности на 24 мая:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 43
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: telegra.ph
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: telegra.ph

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья, поэтому, чтобы не страдать от воздействия, соблюдайте следующие действия:

  • Замените кофе, алкогольные напитки, сигареты, кальян и энергетики на большее количество воды, зеленого чая и домашних компотов.
  • Избегайте тяжелых физических упражнений, но не отказывайтесь от умеренной активности или коротких прогулок, которые будут полезны.
  • Старайтесь проводить как можно больше времени на открытом воздухе, если нет такой возможности – регулярно проветривайте помещение.
  • Ограничивайте потребление жирной, жареной и острой пищи, вместо этого включите в свое меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
  • Перед сном примите контрастный душ, что поможет вам поскорее заснуть и обеспечит приятный ночной отдых.

Напомним, что в течение мая ожидается еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Мы подготовили календарь опасных дат, что поможет лучше подготовиться к магнитным бурям.

Также мы сообщали, что из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо

погода
земля
космос
Солнце
здоровье
магнитные бури
головная боль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца