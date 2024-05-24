Магнитные бури в Украине сегодня, 24 мая - прогноз астросиноптиков

Головная боль у женщины. Фото: medialt.clinic

В пятницу, 24 мая, метеозависимые люди могут ощутить влияние магнитной бури. Высокая активность Солнца продолжает оказывать влияние на земную магнитосферу.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 24 мая

Солнечная активность удерживалась на среднем уровне за прошедшие сутки. На Солнце зафиксировано шесть вспышек класса М2, которые будут иметь ограниченное влияние на нашу планету.

Прогнозируется, что в пятницу, 24 мая, геомагнитная активность будет повышена. Также ожидается умеренная активность на Солнце, с возможностью возникновения мощных вспышек класса X.

Солнечная активность на 24 мая

Прогноз солнечной активности на 24 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 43

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: telegra.ph

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья, поэтому, чтобы не страдать от воздействия, соблюдайте следующие действия:

Замените кофе, алкогольные напитки, сигареты, кальян и энергетики на большее количество воды, зеленого чая и домашних компотов.

Избегайте тяжелых физических упражнений, но не отказывайтесь от умеренной активности или коротких прогулок, которые будут полезны.

Старайтесь проводить как можно больше времени на открытом воздухе, если нет такой возможности – регулярно проветривайте помещение.

Ограничивайте потребление жирной, жареной и острой пищи, вместо этого включите в свое меню сезонные фрукты, овощи и зелень.

Перед сном примите контрастный душ, что поможет вам поскорее заснуть и обеспечит приятный ночной отдых.

Напомним, что в течение мая ожидается еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Мы подготовили календарь опасных дат, что поможет лучше подготовиться к магнитным бурям.

Также мы сообщали, что из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо.