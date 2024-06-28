Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 28 червня — до чого готуватися метеозалежним arrow

Магнітні бурі 28 червня — до чого готуватися метеозалежним

28 червня 2024 01:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі 28 червня — чи є загроза для метеозалежних
Жінка страждає від головного болю. Фото ілюстративне: pexels.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У п'ятницю, 28 червня, попри збуджений стан атмосфери Землі, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteorolog.

Читайте також:

Магнітні бурі 28 червня

За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С. На Землю вони практично не впливають. Сьогодні геомагнітне поле буде спокійним або незначного штормового рівня, а сонячна активність — помірною.

Сонячна активність на 28 червня:

• Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
• Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
• Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
• Кількість сонячних плям — 64.

Магнітні бурі 28 червня — до чого готуватися метеозалежним - фото 1
Дівчина страждає від головного болю. Фото ілюстративне: complimed.com.ua

Як вберегтися від магнітних бур

Щоб уникнути впливу магнітних бур на здоров'я, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше 7–8 годин на добу.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

Також ми повідомляли, що погода в п'ятницю, 28 червня, в Україні буде хмарною. На заході країни пройдуть дощі й будуть грози.

космос
здоров'я
магнітні бурі
прогнози
метеозалежність

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024