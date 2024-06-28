Магнітні бурі 28 червня — чи є загроза для метеозалежних

Жінка страждає від головного болю. Фото ілюстративне: pexels.com

У п'ятницю, 28 червня, попри збуджений стан атмосфери Землі, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteorolog.

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Магнітні бурі 28 червня

За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С. На Землю вони практично не впливають. Сьогодні геомагнітне поле буде спокійним або незначного штормового рівня, а сонячна активність — помірною.

Сонячна активність на 28 червня:

• Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;

• Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

• Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

• Кількість сонячних плям — 64.

Дівчина страждає від головного болю. Фото ілюстративне: complimed.com.ua

Як вберегтися від магнітних бур

Щоб уникнути впливу магнітних бур на здоров'я, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше 7–8 годин на добу.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

Також ми повідомляли, що погода в п'ятницю, 28 червня, в Україні буде хмарною. На заході країни пройдуть дощі й будуть грози.