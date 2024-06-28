Магнітні бурі 28 червня — чи є загроза для метеозалежних

Магнітні бурі 28 червня — до чого готуватися метеозалежним
У п'ятницю, 28 червня, попри збуджений стан атмосфери Землі, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteorolog.
Магнітні бурі 28 червня
За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С. На Землю вони практично не впливають. Сьогодні геомагнітне поле буде спокійним або незначного штормового рівня, а сонячна активність — помірною.
Сонячна активність на 28 червня:
• Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
• Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
• Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
• Кількість сонячних плям — 64.
Як вберегтися від магнітних бур
Щоб уникнути впливу магнітних бур на здоров'я, варто дотримуватися наступних рекомендацій:
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7–8 годин на добу.
Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.
Також ми повідомляли, що погода в п'ятницю, 28 червня, в Україні буде хмарною. На заході країни пройдуть дощі й будуть грози.
Читайте Новини.LIVE!