Магнитные бури 28 июня — есть ли угроза для метеозависимых

Женщина страдает от головной боли. Фото иллюстративное: pexels.com

В пятницу, 28 июня, несмотря на возбужденное состояние атмосферы Земли, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение прошлых сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteorolog.

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Магнитные бури 28 июня

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. На Землю они практически не влияют. Сегодня геомагнитное поле будет спокойным или незначительного штормового уровня, а солнечная активность — умеренной.

Солнечная активность на 28 июня:

• Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

• Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

• Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

• Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

• Количество солнечных пятен — 64.

Девушка страдает от головной боли. Фото иллюстративное: complimed.com.ua

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы избежать воздействия магнитных бурь на здоровье, следует придерживаться следующих рекомендаций:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7–8 часов в сутки.

Напомним, в июле, по прогнозам специалистов, будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.

Также мы сообщали, что погода в пятницу, 28 июня, в Украине будет облачной. На западе страны пройдут дожди и грозы.