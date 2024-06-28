Магнитные бури 28 июня — есть ли угроза для метеозависимых

Магнитные бури 28 июня — к чему готовиться метеозависимым
В пятницу, 28 июня, несмотря на возбужденное состояние атмосферы Земли, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение прошлых сутки солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteorolog.
Магнитные бури 28 июня
За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. На Землю они практически не влияют. Сегодня геомагнитное поле будет спокойным или незначительного штормового уровня, а солнечная активность — умеренной.
Солнечная активность на 28 июня:
• Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
• Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
• Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
• Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
• Количество солнечных пятен — 64.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы избежать воздействия магнитных бурь на здоровье, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7–8 часов в сутки.
Напомним, в июле, по прогнозам специалистов, будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.
Также мы сообщали, что погода в пятницу, 28 июня, в Украине будет облачной. На западе страны пройдут дожди и грозы.
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