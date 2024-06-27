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Дощ освіжить пекельну спеку не всюди — синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра

27 червня 2024 18:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 28 червня
Жінка гуляє під дощем. Фото: Уніан
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у п'ятницю, 28 червня, буде хмарною. На заході країни очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 червня

За повідомленням синоптиків, опадів не очікується, за винятком західних областей, де можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер змінюватиме напрямки, швидкість варіюватиметься у межах 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14..+19 °C на узбережжі морів до +23 °C, вдень +26...+31 °C.

Прогноз погоди на 28 червня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 28 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 28 червня

На Київщині очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде змінювати напрямки та дмухатиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі становитиме +14...+19 °C, вдень +26...+31 °C. У Києві вночі температура буде +17...+19 °C, вдень +28...+30 °C.

Прогноз погоди на 28 червня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 28 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

З 27 по 29 червня очікується збільшення рівнів води на гірських притоках Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) та річках басейну Сяну (Львівська обл.) на 0,2-1,0 м над поточними відмітками, що не повинно мати негативних наслідків. Внаслідок інтенсивних дощів можливе утворення значного місцевого та схилового стоку, а в гірських районах – можливе сходження невеликих селевих потоків. Оголошено I рівень небезпеки

У зв'язку зі спустошенням Каховського водосховища та входженням річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Оголошено III рівень небезпеки

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр
Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми повідомляли про те, що антициклон принесе в Україну суху та сонячну погоду. Через спеку найближчими днями буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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Укргідрометцентр
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