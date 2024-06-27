Прогноз погоды в Украине на пятницу 28 июня

Женщина гуляет под дождем. Фото: Униан

Погода в Украине в пятницу, 28 июня, будет облачной. На западе страны ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 июня

По сообщению синоптиков, осадков не ожидается, кроме западных областей, где возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет менять направления, скорость будет варьироваться в пределах 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14..+19 °C на побережье морей до +23 °C, днем +26...+31 °C.

Прогноз погоды на 28 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 28 июня

В Киевской области ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет менять направления и дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет +14...+19 °C, днем +26...+31 °C. В Киеве ночью температура будет +17...+19°C, днем +28...+30°C.

Прогноз погоды на 28 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

С 27 по 29 июня ожидается увеличение уровней воды на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) и реках бассейна Сяна (Львовская обл.) на 0,2-1,0 м над текущими отметками, что не должно иметь негативных последствий . В результате интенсивных дождей возможно образование значительного местного и склонового стока, а в горных районах возможно схождение небольших селевых потоков. Объявлен I уровень опасности

В связи с опустошением Каховского водохранилища и вхождением реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Объявлен III уровень опасности

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы сообщали, что антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду. Из-за жары в ближайшие дни будет повышен уровень пожарной опасности.