Магнітні бурі в Україні сьогодні, 6 травня — прогноз астросиноптиків

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

У понеділок, 6 травня, метеозалежні особи можуть очікувати магнітну бурю. Сонячна активність залишається на високому рівні, впливаючи на магнітосферу Землі.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі 6 травня

Протягом останніх 24 годин на Сонці відбулося 7 спалахів класу М9, що має вплив на нашу планету. Прогнозується, що 6 травня геомагнітне поле буде в стані незначної бурі. Сонячна активність буде помірною, з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 6 травня

Прогноз сонячної активності на 6 травня:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 40%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 25%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%

Кількість сонячних плям – 61

Як врятуватися від впливу магнітних бур метеозалежним

Аби краще почуватися в період магнітних бурь, варто дотримуватися наступних рекомендацій лікарів:

мінімізувати вживання кофеїну та алкоголю;

дотримуватися режиму дня;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

відмовитися від надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати;

спати щонайменше 7–8 годин на добу.

Скільки буде несприятливих днів у травні 2024 року — можна перевірити у нашому Календарі магнітних бур.

Нагадаємо, 14-17 квітня в Україні зафіксували надпотужну магнітну бурю.