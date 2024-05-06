Магнітні бурі в Україні сьогодні, 6 травня — прогноз астросиноптиків

Магнітні бурі 6 травня — на яку сонячну активність чекати метеозалежним
У понеділок, 6 травня, метеозалежні особи можуть очікувати магнітну бурю. Сонячна активність залишається на високому рівні, впливаючи на магнітосферу Землі.
Про це повідомляє Meteoagent.
Магнітні бурі 6 травня
Протягом останніх 24 годин на Сонці відбулося 7 спалахів класу М9, що має вплив на нашу планету. Прогнозується, що 6 травня геомагнітне поле буде в стані незначної бурі. Сонячна активність буде помірною, з ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 6 травня
Прогноз сонячної активності на 6 травня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму – 40%
- Імовірність великого геомагнітного шторму – 25%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%
- Кількість сонячних плям – 61
Як врятуватися від впливу магнітних бур метеозалежним
Аби краще почуватися в період магнітних бурь, варто дотримуватися наступних рекомендацій лікарів:
- мінімізувати вживання кофеїну та алкоголю;
- дотримуватися режиму дня;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- відмовитися від надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати;
- спати щонайменше 7–8 годин на добу.
Скільки буде несприятливих днів у травні 2024 року — можна перевірити у нашому Календарі магнітних бур.
Нагадаємо, 14-17 квітня в Україні зафіксували надпотужну магнітну бурю.
Читайте Новини.LIVE!