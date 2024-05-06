Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 6 травня — на яку сонячну активність чекати метеозалежним arrow

Магнітні бурі 6 травня — на яку сонячну активність чекати метеозалежним

6 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 6 травня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У понеділок, 6 травня, метеозалежні особи можуть очікувати магнітну бурю. Сонячна активність залишається на високому рівні, впливаючи на магнітосферу Землі.

Про це повідомляє Meteoagent

Читайте також:

Магнітні бурі 6 травня

Протягом останніх 24 годин на Сонці відбулося 7 спалахів класу М9, що має вплив на нашу планету. Прогнозується, що 6 травня геомагнітне поле буде в стані незначної бурі. Сонячна активність буде помірною, з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 6 травня

Прогноз сонячної активності на 6 травня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму – 40%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму – 25%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%
  • Кількість сонячних плям – 61

Як врятуватися від впливу магнітних бур метеозалежним

Аби краще почуватися в період магнітних бурь, варто дотримуватися наступних рекомендацій лікарів:

  • мінімізувати вживання кофеїну та алкоголю;
  • дотримуватися режиму дня;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • відмовитися від надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати;
  • спати щонайменше 7–8 годин на добу.

Скільки буде несприятливих днів у травні 2024 року — можна перевірити у нашому Календарі магнітних бур.

Нагадаємо, 14-17 квітня в Україні зафіксували надпотужну магнітну бурю.

космос
магнітні бурі
прогнози
головний біль
травень
астрономічне явище

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер