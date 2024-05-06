Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури 6 мая — какой солнечной активности ждать метеозависимым arrow

Магнитные бури 6 мая — какой солнечной активности ждать метеозависимым

6 мая 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 6 мая - прогноз астросиноптиков
Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В понедельник, 6 мая, метеозависимые лица могут ожидать магнитную бурю. Солнечная активность остается на высоком уровне, воздействуя на магнитосферу Земли.

Об этом сообщает Meteoagent.

Читайте также:

Магнитные бури 6 мая

За последние 24 часа на Солнце произошло 7 вспышек класса М9, оказывающего влияние на нашу планету. Прогнозируется, что 6 мая геомагнитное поле будет в состоянии незначительной бури. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 6 мая

Прогноз солнечной активности на 6 мая:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 40%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%
  • Количество солнечных пятен – 61

Как спастись от влияния магнитных бурь метеозависимым

Чтобы лучше чувствовать себя в период магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:

  • минимизировать употребление кофеина и алкоголя;
  • соблюдать режим дня;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;
  • спать не менее 7–8 часов в сутки.

Сколько будет неблагоприятных дней в мае 2024 года, можно проверить в нашем Календаре магнитных бурь.

Напомним, 14-17 апреля в Украине зафиксировали сверхмощную магнитную бурю.

космос
магнитные бури
прогнозы
головная боль
май
астрономичное явление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер