Магнитные бури в Украине сегодня, 6 мая - прогноз астросиноптиков

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik

В понедельник, 6 мая, метеозависимые лица могут ожидать магнитную бурю. Солнечная активность остается на высоком уровне, воздействуя на магнитосферу Земли.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 6 мая

За последние 24 часа на Солнце произошло 7 вспышек класса М9, оказывающего влияние на нашу планету. Прогнозируется, что 6 мая геомагнитное поле будет в состоянии незначительной бури. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 6 мая

Прогноз солнечной активности на 6 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 40%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 25%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%

Количество солнечных пятен – 61

Как спастись от влияния магнитных бурь метеозависимым

Чтобы лучше чувствовать себя в период магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:

минимизировать употребление кофеина и алкоголя;

соблюдать режим дня;

регулярно и правильно питаться;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;

спать не менее 7–8 часов в сутки.

Сколько будет неблагоприятных дней в мае 2024 года, можно проверить в нашем Календаре магнитных бурь.

Напомним, 14-17 апреля в Украине зафиксировали сверхмощную магнитную бурю.