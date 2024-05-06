Магнитные бури в Украине сегодня, 6 мая - прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 6 мая — какой солнечной активности ждать метеозависимым
В понедельник, 6 мая, метеозависимые лица могут ожидать магнитную бурю. Солнечная активность остается на высоком уровне, воздействуя на магнитосферу Земли.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 6 мая
За последние 24 часа на Солнце произошло 7 вспышек класса М9, оказывающего влияние на нашу планету. Прогнозируется, что 6 мая геомагнитное поле будет в состоянии незначительной бури. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 6 мая
Прогноз солнечной активности на 6 мая:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 40%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 25%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%
- Количество солнечных пятен – 61
Как спастись от влияния магнитных бурь метеозависимым
Чтобы лучше чувствовать себя в период магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:
- минимизировать употребление кофеина и алкоголя;
- соблюдать режим дня;
- регулярно и правильно питаться;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;
- спать не менее 7–8 часов в сутки.
Сколько будет неблагоприятных дней в мае 2024 года, можно проверить в нашем Календаре магнитных бурь.
Напомним, 14-17 апреля в Украине зафиксировали сверхмощную магнитную бурю.
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