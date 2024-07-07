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Магнітні бурі 7 липня — як може нашкодити сонячна активність

7 липня 2024 13:03
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Магнітні бурі 7 липня — яка шкода здоров'ю
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У неділю, 7 липня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 липня

На Сонці за останню добу сталися дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи мало впливають на Землю.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 7 липня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 39.
магнітні бурі на землі
Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Рекомендовано слідкувати за своїм здоров'ям і вживати необхідних заходів для мінімізації негативного впливу. Ось кілька порад:

  • залишайтеся спокійними та оптимістичними;
  • ведіть здоровий спосіб життя;
  • частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;
  • відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
  • займайтеся медитацією чи йогою;
  • уникайте стресу та емоційних розладів.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.

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