Магнітні бурі 7 липня — яка шкода здоров'ю

Магнітні бурі 7 липня — як може нашкодити сонячна активність
У неділю, 7 липня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 7 липня
На Сонці за останню добу сталися дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи мало впливають на Землю.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 7 липня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 39.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Рекомендовано слідкувати за своїм здоров'ям і вживати необхідних заходів для мінімізації негативного впливу. Ось кілька порад:
- залишайтеся спокійними та оптимістичними;
- ведіть здоровий спосіб життя;
- частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;
- відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
- займайтеся медитацією чи йогою;
- уникайте стресу та емоційних розладів.
Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.
А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.
Читайте Новини.LIVE!