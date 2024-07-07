Магнитные бури 7 июля - какой вред здоровью

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В воскресенье, 7 июля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 7 июля

На Солнце за последние сутки произошло девять вспышек класса С. Такие вспышки мало влияют на Землю.

Ожидается, что по воскресеньям геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 7 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 39.

Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Рекомендуется следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия. Вот несколько советов:

оставайтесь спокойными и оптимистичными;

ведите здоровый образ жизни;

чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;

отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;

занимайтесь медитацией или йогой;

избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.