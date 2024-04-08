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Магнітні бурі 8 березня — до яких загроз з космосу готуватися українцям

8 квітня 2024 06:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 8 квітня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У понеділок, 8 березня, магнітна буря не очікується. Магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані, протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталося п'ять спалахів класу С1.

Астросиноптики переконують, що такі спалахи не впливають на людський організм.

Очікується, що геомагнітне поле протягом дня перебуватиме на спокійному рівні.

Сонячна активність буде дуже низькою з імовірністю спалахів С-класу.

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Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

Сонячна активність на 8 квітня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%.

  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 61.
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Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Рexels

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей.

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

  • зберігайте спокій та позитивний настрій;
  • підтримуйте здоровий спосіб життя;
  • частіше гуляйте на вулиці та дотримуйтесь збалансованої дієти;
  • більше відпочивайте та контролюйте ваш сон;
  • практикуйте медитацію або йогу;
  • уникайте стресових ситуацій та розладів психіки.

Завдяки цим порадам можна зменшити негативний вплив таких космічних явищ на самопочуття та полегшити їхній перебіг.

За словами народного синоптика Наталки Діденко, день в понеділок 8 квітня в Україні буде сухим та сонячним. Температура повітря підійметься до +24 °С. 

Також ми писали, що очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

погода
космос
Сонце
самопочуття
здоров'я
магнітні бурі
головний біль

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