Прогноз погоди на 8 квітня від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає на українців завтра
В Україні в понеділок, 8 квітня, очікується суха погода. День буде сонячним, а температура повітря підійметься до +24 °С.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 8 квітня
За словами синоптика, початок наступного тижня подарує розкішну погоду.
У всіх областях очікується суха та сонячна погода. Водночас температура повітря становитиме +20...+24 °С.
В Укргідрометцентрі також прогнозують завтра сонячну погоду з невеликою хмарністю.
Температура повітря на всій території країни становитиме вночі +5...+10 °С, а вдень +18...+23 °С.
Вітер буде зі змінними напрямками, 3-8 м/с.
Погода на Київщині 8 квітня
У Київській області завтра синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів.
Вітер зі змінними напрямками, 3-8 м/с.
Температура повітря в регіоні вночі становитиме +5...+10 °С, вдень +18...+23 °С.
У Києві вночі прогнозують +8...+10 °С, вдень +21...+23 °С.
Нагадаємо, в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли. Постраждалих внаслідок природного явища немає.
Також ми писали, що завтра очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
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