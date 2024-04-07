Прогноз погоди на 8 квітня від Наталки Діденко

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні в понеділок, 8 квітня, очікується суха погода. День буде сонячним, а температура повітря підійметься до +24 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 8 квітня

За словами синоптика, початок наступного тижня подарує розкішну погоду.

У всіх областях очікується суха та сонячна погода. Водночас температура повітря становитиме +20...+24 °С.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

В Укргідрометцентрі також прогнозують завтра сонячну погоду з невеликою хмарністю.

Температура повітря на всій території країни становитиме вночі +5...+10 °С, а вдень +18...+23 °С.

Вітер буде зі змінними напрямками, 3-8 м/с.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 8 квітня

У Київській області завтра синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Вітер зі змінними напрямками, 3-8 м/с.

Температура повітря в регіоні вночі становитиме +5...+10 °С, вдень +18...+23 °С.

У Києві вночі прогнозують +8...+10 °С, вдень +21...+23 °С.

Нагадаємо, в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли. Постраждалих внаслідок природного явища немає.

Також ми писали, що завтра очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Закарпатської області.