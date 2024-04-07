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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев завтра

7 апреля 2024 22:44
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на 8 апреля от Наталки Диденко.
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в понедельник, 8 апреля, ожидается сухая погода. День будет солнечным, а температура воздуха поднимется до +24 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам синоптика, начало следующей недели подарит роскошную погоду.

Во всех областях ожидается сухая и солнечная погода. В то же время температура воздуха будет составлять +20...+24 °С.

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Скриншот поста Диденко
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Скриншот поста Диденко

В Укргидрометцентре также прогнозируют завтра солнечную погоду с небольшой облачностью.

Температура воздуха по всей территории страны будет ночью +5...+10 °С, а днем +18...+23 °С.

Ветер будет с переменными направлениями, 3-8 м/с.

Погода 8 апреля
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 8 апреля

В Киевской области завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков.

Ветер с переменными направлениями, 3-8 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью будет +5...+10 °С, днем +18...+23 °С.

В Киеве ночью прогнозируют +8...+10 °С, днем +21...+23 °С.

Напомним, в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега из Говерлы. Пострадавших в результате природного явления нет.

Также мы писали, что завтра ожидается значительная снеголавинная опасность на высокогорье восточной части Закарпатской области.

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