Прогноз погоды на 8 апреля от Наталки Диденко.

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев завтра
В Украине в понедельник, 8 апреля, ожидается сухая погода. День будет солнечным, а температура воздуха поднимется до +24 °С.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 8 апреля
По словам синоптика, начало следующей недели подарит роскошную погоду.
Во всех областях ожидается сухая и солнечная погода. В то же время температура воздуха будет составлять +20...+24 °С.
В Укргидрометцентре также прогнозируют завтра солнечную погоду с небольшой облачностью.
Температура воздуха по всей территории страны будет ночью +5...+10 °С, а днем +18...+23 °С.
Ветер будет с переменными направлениями, 3-8 м/с.
Погода в Киевской области 8 апреля
В Киевской области завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков.
Ветер с переменными направлениями, 3-8 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью будет +5...+10 °С, днем +18...+23 °С.
В Киеве ночью прогнозируют +8...+10 °С, днем +21...+23 °С.
Напомним, в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега из Говерлы. Пострадавших в результате природного явления нет.
Также мы писали, что завтра ожидается значительная снеголавинная опасность на высокогорье восточной части Закарпатской области.
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