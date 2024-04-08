Магнитные бури в Украине сегодня, 8 апреля - прогноз астросиноптиков

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik

В понедельник, 8 апреля, магнитная буря не ожидается. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии, в течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло пять вспышек класса С1.

Астросиноптики убеждают, что такие вспышки не влияют на организм человека.

Ожидается, что геомагнитное поле будет в течение дня на спокойном уровне.

Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik

Солнечная активность 8 апреля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 61.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Рexels

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

сохраняйте спокойствие и положительное настроение;

поддерживайте здоровый образ жизни;

чаще гуляйте на улице и соблюдайте сбалансированную диету;

больше отдыхайте и контролируйте ваш сон;

практикуйте медитацию или йогу;

избегайте стрессовых ситуаций и расстройств психики.

Благодаря этим советам можно снизить негативное влияние таких космических явлений на самочувствие и облегчить их течение.

По словам народного синоптика Наталки Диденко, день в понедельник, 8 апреля, в Украине будет сухим и солнечным. Температура воздуха поднимется до +24 °С.

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