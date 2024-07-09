Магнітні бурі в Україні — який прогноз сонячної активності на 9 липня

Мігрень у жінки. Фото: infobae.com

У вівторок, 9 липня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Найближчим часом прогнозується зниження сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-10 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Магнітні бурі 9 липня

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У вівторок, 9 липня, К-індекс знизиться до 3 (зелений рівень) — невеликих геомагнітних хвилювань.

За прогнозами вчених, сильна магнітна буря очікується попередньо 10 липня. Також пік підвищеної геомагнітної активності можливий 12-14 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Сонячна активність на 9 липня

• Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

• Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

• Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

• Кількість сонячних плям — 29.

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Рекомендовано слідкувати за своїм здоров'ям і вживати необхідних заходів для мінімізації негативного впливу. Ось кілька порад:

залишайтеся спокійними та оптимістичними;

ведіть здоровий спосіб життя;

частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;

відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;

займайтеся медитацією чи йогою;

уникайте стресу та емоційних розладів.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.