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Магнітні бурі 9 липня — чого очікувати від сонячної активності метеозалежним

9 липня 2024 13:34
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Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі в Україні — який прогноз сонячної активності на 9 липня
Мігрень у жінки. Фото: infobae.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У вівторок, 9 липня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Найближчим часом прогнозується зниження сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-10 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Магнітні бурі 9 липня

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У вівторок, 9 липня, К-індекс знизиться до 3 (зелений рівень) — невеликих геомагнітних хвилювань.

За прогнозами вчених, сильна магнітна буря очікується попередньо 10 липня. Також пік підвищеної геомагнітної активності можливий 12-14 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Сонячна активність на 9 липня

• Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

• Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

• Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

• Кількість сонячних плям — 29.

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Рекомендовано слідкувати за своїм здоров'ям і вживати необхідних заходів для мінімізації негативного впливу. Ось кілька порад:

  • залишайтеся спокійними та оптимістичними;
  • ведіть здоровий спосіб життя;
  • частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;
  • відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
  • займайтеся медитацією чи йогою;
  • уникайте стресу та емоційних розладів.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.

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