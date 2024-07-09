Магнітні бурі в Україні — який прогноз сонячної активності на 9 липня

Магнітні бурі 9 липня — чого очікувати від сонячної активності метеозалежним
У вівторок, 9 липня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Найближчим часом прогнозується зниження сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-10 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Магнітні бурі 9 липня
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 9 липня, К-індекс знизиться до 3 (зелений рівень) — невеликих геомагнітних хвилювань.
За прогнозами вчених, сильна магнітна буря очікується попередньо 10 липня. Також пік підвищеної геомагнітної активності можливий 12-14 липня.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Сонячна активність на 9 липня
• Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
• Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
• Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
• Кількість сонячних плям — 29.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Рекомендовано слідкувати за своїм здоров'ям і вживати необхідних заходів для мінімізації негативного впливу. Ось кілька порад:
- залишайтеся спокійними та оптимістичними;
- ведіть здоровий спосіб життя;
- частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;
- відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
- займайтеся медитацією чи йогою;
- уникайте стресу та емоційних розладів.
Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.
А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.
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