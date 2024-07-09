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Магнитные бури 9 июля — чего ожидать от солнечной активности метеозависимым

9 июля 2024 13:34
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури в Украине — какой прогноз солнечной активности на 9 июля
Мигрень у женщины. Фото: infobae.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Во вторник, 9 июля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В ближайшее время прогнозируется понижение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-10 июля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Магнитные бури 9 июля

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Во вторник, 9 июля, К-индекс снизится до 3 (зеленый уровень) — небольших геомагнитных волнений.

По прогнозам ученых, мощная магнитная буря ожидается предварительно 10 июля. Также пик повышенной геомагнитной активности возможен 12-14 июля.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Солнечная активность на 9 июля

• Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

• Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

• Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

• Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

• Количество солнечных пятен — 29.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Рекомендуется следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия. Вот несколько советов:

  • оставайтесь спокойными и оптимистичными;
  • ведите здоровый образ жизни;
  • чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;
  • отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
  • занимайтесь медитацией или йогой;
  • избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.

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