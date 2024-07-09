Магнитные бури в Украине — какой прогноз солнечной активности на 9 июля

Магнитные бури 9 июля — чего ожидать от солнечной активности метеозависимым
Во вторник, 9 июля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В ближайшее время прогнозируется понижение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-10 июля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури 9 июля
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Во вторник, 9 июля, К-индекс снизится до 3 (зеленый уровень) — небольших геомагнитных волнений.
По прогнозам ученых, мощная магнитная буря ожидается предварительно 10 июля. Также пик повышенной геомагнитной активности возможен 12-14 июля.
Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Солнечная активность на 9 июля
• Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
• Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
• Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
• Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
• Количество солнечных пятен — 29.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Рекомендуется следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия. Вот несколько советов:
- оставайтесь спокойными и оптимистичными;
- ведите здоровый образ жизни;
- чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;
- отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
- занимайтесь медитацией или йогой;
- избегайте стресса и эмоциональных расстройств.
Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.
А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.
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