Магнітні бурі на 22 травня: на Сонці відбувся один спалах

У п’ятницю, 22 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. За даними спостережень, сонячна активність залишається на низькому рівні, хоча фіксується ймовірність окремих спалахів. Геомагнітне поле прогнозується переважно спокійним або слабко збуреним.

Прогноз магнітних бур на 22 травня

Протягом останньої доби на Сонці зафіксували один спалах класу С, який не має суттєвого впливу на Землю. Експерти зазначають, що така активність не становить загрози для геомагнітної ситуації.

Очікується, що 22 травня геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною, із можливими незначними коливаннями. Ймовірність сильних штормів оцінюється як низька, однак окремі спалахи середньої потужності не виключаються.

Сонячна активність на 22 травня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність сильного геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 25%;

ймовірність спалаху Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 31.

Прогноз магнітних бур з 22 до 24 травня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Медики зазначають, що під час підвищеної геомагнітної активності частина людей може відчувати погіршення самопочуття. Найчастіше це проявляється головним болем, підвищеною втомою, сонливістю або, навпаки, безсонням.

Також можливі коливання артеріального тиску, дратівливість і зниження концентрації уваги. Найбільш чутливими вважаються люди із серцево-судинними захворюваннями та хронічними проблемами зі здоров’ям.

