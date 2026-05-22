Магнитные бури на 22 мая: на Солнце произошла одна вспышка

Влияние магнитных бурь на здоровье.

В пятницу, 22 мая, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. По данным наблюдений, солнечная активность остается на низком уровне, хотя фиксируется вероятность отдельных вспышек. Геомагнитное поле прогнозируется преимущественно спокойным или слабо возмущенным.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 22 мая

В течение последних суток на Солнце зафиксировали одну вспышку класса С, которая не имеет существенного влияния на Землю. Эксперты отмечают, что такая активность не представляет угрозы для геомагнитной ситуации.

Ожидается, что 22 мая геомагнитная ситуация будет оставаться стабильной, с возможными незначительными колебаниями. Вероятность сильных штормов оценивается как низкая, однако отдельные вспышки средней мощности не исключаются.

Солнечная активность на 22 мая:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 25%;

вероятность вспышки Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 31.

Прогноз магнитных бурь с 22 по 24 мая. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Медики отмечают, что во время повышенной геомагнитной активности часть людей может испытывать ухудшение самочувствия. Чаще всего это проявляется головной болью, повышенной усталостью, сонливостью или, наоборот, бессонницей.

Также возможны колебания артериального давления, раздражительность и снижение концентрации внимания. Наиболее чувствительными считаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими проблемами со здоровьем.

Новини.LIVE информировали, что в мае 2026 года существенных магнитных бурь не прогнозируется, а геомагнитная ситуация в основном будет оставаться стабильной. В то же время возможны кратковременные периоды повышенной активности слабого уровня. Такие колебания могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, хотя серьезной угрозы не представляют.

Новини.LIVE также сообщали, что в Укргидрометцентре прогнозируют улучшение и стабилизацию погоды в Украине. Начиная с 23 мая, погода в Украине начнет меняться. В страну придет зона высокого атмосферного давления. Из-за этого в большинстве областей станет более спокойно и преимущественно сухо.