Магнітні бурі в Україні сьогодні, 5 травня — прогноз астросиноптиків

У чоловіка сильно болить голова. Фото ілюстративне: Shutterstock

Магнітні бурі 5 травня з новою силою накриють Землю. Це відчують метеозалежні люди. За даними астросиноптиків, магнітосфера Землі продовжує перебувати у збудженому стані, вчені зафіксували найпотужніший спалах на Сонці.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 травня

За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу Х1, які впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні незначної бурі. А сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 5 травня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 35%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 20%.

Імовірність спалахів М-класу — 75%.

Імовірність спалахів Х-класу — 25%.

Кількість сонячних плям — 70.

Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:

скасуйте справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії;

у разі погіршення самопочуття, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний;

їжте більше овочів;

пийте більше води;

відмовтеся від жирного, гострого, кави, сигарет та алкоголю;

додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, які допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани тощо).

Скільки буде несприятливих днів у травні 2024 року — можна перевірити у нашому Календарі магнітних бур. Нагадаємо, 14-17 квітня в Україні зафіксували надпотужну магнітну бурю.