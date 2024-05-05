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Магнітні бурі розбушувалися на декілька днів — коли космос заспокоїться

5 травня 2024 04:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 5 травня — прогноз астросиноптиків
У чоловіка сильно болить голова. Фото ілюстративне: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Магнітні бурі 5 травня з новою силою накриють Землю. Це відчують метеозалежні люди. За даними астросиноптиків, магнітосфера Землі продовжує перебувати у збудженому стані, вчені зафіксували найпотужніший спалах на Сонці.

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 5 травня

За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу Х1, які впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні незначної бурі. А сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 5 травня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 35%.
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 20%.
  • Імовірність спалахів М-класу — 75%.
  • Імовірність спалахів Х-класу — 25%.
  • Кількість сонячних плям — 70.
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Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:

  • скасуйте справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії;
  • у разі погіршення самопочуття, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний;
  • їжте більше овочів; 
  • пийте більше води;
  • відмовтеся від жирного, гострого, кави, сигарет та алкоголю;
  • додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, які допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани тощо).

Скільки буде несприятливих днів у травні 2024 року — можна перевірити у нашому Календарі магнітних бур. Нагадаємо, 14-17 квітня в Україні зафіксували надпотужну магнітну бурю.

погода
магнітні бурі
головний біль
травень
астрономічне явище

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