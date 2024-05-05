Магнітні бурі в Україні сьогодні, 5 травня — прогноз астросиноптиків

Магнітні бурі розбушувалися на декілька днів — коли космос заспокоїться
5 травня 2024 04:30
У чоловіка сильно болить голова. Фото ілюстративне: Shutterstock
Магнітні бурі 5 травня з новою силою накриють Землю. Це відчують метеозалежні люди. За даними астросиноптиків, магнітосфера Землі продовжує перебувати у збудженому стані, вчені зафіксували найпотужніший спалах на Сонці.
Про це інформує Meteoprog.
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Магнітні бурі 5 травня
За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу Х1, які впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні незначної бурі. А сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 5 травня
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 35%.
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 20%.
- Імовірність спалахів М-класу — 75%.
- Імовірність спалахів Х-класу — 25%.
- Кількість сонячних плям — 70.
Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:
- скасуйте справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії;
- у разі погіршення самопочуття, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний;
- їжте більше овочів;
- пийте більше води;
- відмовтеся від жирного, гострого, кави, сигарет та алкоголю;
- додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, які допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани тощо).
Скільки буде несприятливих днів у травні 2024 року — можна перевірити у нашому Календарі магнітних бур. Нагадаємо, 14-17 квітня в Україні зафіксували надпотужну магнітну бурю.
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