Магнитные бури в Украине сегодня, 5 мая, прогноз астросиноптиков

У мужчины сильно болит голова. Фото иллюстративное: Shutterstock

Магнитные бури 5 мая с новой силой накроют Землю. Это ощутят метеозависимые люди. По данным астросиноптиков, магнитосфера Земли продолжает находиться в возбужденном состоянии, ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 5 мая

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса Х1, влияющих на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет находиться на уровне незначительной бури. А солнечная активность останется умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 5 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%.

Вероятность вспышек М-класса — 75%.

Вероятность вспышек Х-класса — 25%.

Количество солнечных пятен — 70.

Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от негативного воздействия магнитных бурь:

отмените дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии;

в случае ухудшения самочувствия, перенесите важные встречи или возьмите выходной;

ешьте больше овощей;

пейте больше воды;

откажитесь от жирного, острого, кофе, сигарет и алкоголя;

добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, которые помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, сыр, рыба, бананы и т.п.).

Сколько будет неблагоприятных дней в мае 2024 года, можно проверить в нашем Календаре магнитных бурь. Напомним, 14-17 апреля в Украине зафиксировали сверхмощную магнитную бурю.