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Магнитные бури разбушевались на несколько дней — когда космос успокоится

5 мая 2024 04:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Магнитные бури в Украине сегодня, 5 мая, прогноз астросиноптиков
У мужчины сильно болит голова. Фото иллюстративное: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Магнитные бури 5 мая с новой силой накроют Землю. Это ощутят метеозависимые люди. По данным астросиноптиков, магнитосфера Земли продолжает находиться в возбужденном состоянии, ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце.

Об этом информирует Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса Х1, влияющих на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет находиться на уровне незначительной бури. А солнечная активность останется умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 5 мая

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%.
  • Вероятность вспышек М-класса — 75%.
  • Вероятность вспышек Х-класса — 25%.
  • Количество солнечных пятен — 70.
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Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от негативного воздействия магнитных бурь:

  • отмените дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии;
  • в случае ухудшения самочувствия, перенесите важные встречи или возьмите выходной;
  • ешьте больше овощей;
  • пейте больше воды;
  • откажитесь от жирного, острого, кофе, сигарет и алкоголя;
  • добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, которые помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, сыр, рыба, бананы и т.п.).

Сколько будет неблагоприятных дней в мае 2024 года, можно проверить в нашем Календаре магнитных бурь. Напомним, 14-17 апреля в Украине зафиксировали сверхмощную магнитную бурю.

погода
магнитные бури
головная боль
май
астрономичное явление

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