Магнитные бури в Украине сегодня, 5 мая, прогноз астросиноптиков

Магнитные бури разбушевались на несколько дней — когда космос успокоится
Магнитные бури 5 мая с новой силой накроют Землю. Это ощутят метеозависимые люди. По данным астросиноптиков, магнитосфера Земли продолжает находиться в возбужденном состоянии, ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 5 мая
За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса Х1, влияющих на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет находиться на уровне незначительной бури. А солнечная активность останется умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 5 мая
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%.
- Вероятность вспышек М-класса — 75%.
- Вероятность вспышек Х-класса — 25%.
- Количество солнечных пятен — 70.
Как защититься от негативного воздействия магнитных бурь:
- отмените дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии;
- в случае ухудшения самочувствия, перенесите важные встречи или возьмите выходной;
- ешьте больше овощей;
- пейте больше воды;
- откажитесь от жирного, острого, кофе, сигарет и алкоголя;
- добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, которые помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, сыр, рыба, бананы и т.п.).
Сколько будет неблагоприятных дней в мае 2024 года, можно проверить в нашем Календаре магнитных бурь. Напомним, 14-17 апреля в Украине зафиксировали сверхмощную магнитную бурю.
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