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Майже весна — де сьогодні температура прогріється до +17

28 лютого 2024 06:09
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні сьогодні, у середу, 28 лютого - прогноз Укргідрометцентру
Люди тішаться теплу. Ілюстративне фото: Інформатор
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у середу, 28 лютого, буде майже весняною. Синоптики запевнили, що опадів не буде. Максимум — невелика хмарність. Середня температура, за прогнозами метеорологів, коливатиметься на позначці +12...+14 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У східних областях температура вночі опуститься до -1...-6 °C, вдень очікується +2...+7 °C.

У західних та Одеській областях буде тепліше — вночі +4...-1 °C, вдень — +12...+17 °C.

На решті території вночі +1...-4 °C, вдень +5...+10 °C.

Майже весна — де сьогодні температура прогріється до +17 - фото 1
Погода в Україні 28 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 28 лютого

У Києві та області буде невелика хмарність, опадів у столиці теж не передбачається.

Стовпчики термометрів вночі сягнуть 0 °C, а вдень +7...+9 °C.

Нагадаємо, цього тижня в Україну прийде весняна погода, без істотних опадів. На більшості території температура повітря може сягнути позначки у майже +20 °C.

Додамо, на Сонці нещодавно було зафіксовано два сильні спалахи. Астрономи віднесли їх до найпотужнішої категорії X.
 

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