Погода в Украине сегодня, в среду, 28 февраля - прогноз Укргидрометцентра

Люди радуются теплу. Иллюстративное фото: Информатор

Погода в Украине в среду, 28 февраля, будет почти весенней. Синоптики заверили, что осадков не будет. Максимум — небольшая облачность. Средняя температура, по прогнозам метеорологов, будет колебаться на отметке +12...+14 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 февраля

В восточных областях температура ночью опустится до -1...-6 °C, днем ожидается +2...+7 °C.

В западных и Одесской областях будет теплее - ночью +4...-1 °C, днем +12...+17 °C.

На остальной территории ночью +1...-4 °C, днем +5...+10 °C.

Погода в Украине 28 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 28 февраля

В Киеве и области будет небольшая облачность, осадков в столице тоже не ожидается.

Столбики термометров ночью достигнут 0 °C, а днем +7...+9 °C.

Напомним, на этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достигать отметки почти в +20 °C.

Добавим, на Солнце недавно были зафиксированы две сильные вспышки. Астрономы отнесли их к мощнейшей категории X.