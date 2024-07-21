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Метеозалежним і літнім людям варто приготуватися — прогноз магнітних бур на сьогодні

21 липня 2024 13:25
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 21 липня — прогноз для метеозалежних
Жінка має погане самопочуття через магнітні бурі. Фото: shutterstock.com
Світлана Силенко - Редактор

У неділю, 21 липня, слабка геомагнітна буря рівня G1 накриє Землю. Хоча її сила вважається невеликою, вона може спричинити погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Зазначається, що ця хвиля магнітної бурі може викликати незначні перебої в енергетичних системах і вплив на міграційні шляхи птахів та тварин.

Також люди, чутливі до змін погоди, зокрема літні особи, можуть відчути погіршення самопочуття.

Тому важливо проявити обережність і вжити заходів для підтримки здоров'я в цей період.

Магнітні бурі прогноз
Люди, які чутливі до змін погоди,можуть відчути погіршення самопочуття. Фото: shutterstock.com

За останні 24 години спостерігалася помірна сонячна активність, із шістьма спалахами класу C та трьома спалахами класу M.

Найсильнішим із них був спалах M2, який може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та викликати незначний сонячний радіаційний шторм.

Спалахи класу M є середніми за потужністю серед великих сонячних спалахів.

Спалах M2 може призвести до невеликих радіоперешкод.

Протягом неділі геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до слабкого штормового рівня, а сонячна активність, ймовірно, залишатиметься помірною, з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 21 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 67.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, тому попередження про такі явища допомагають знизити ризик інфарктів та інсультів у дні, що передують цим сонячним активностям.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

Також ми повідомляли, що в Україні 22 липня подекуди пройдуть грозові дощі. У деяких областях температура повітря знизиться до +25 °С.


 

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