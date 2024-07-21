Магнітні бурі 21 липня — прогноз для метеозалежних

Метеозалежним і літнім людям варто приготуватися — прогноз магнітних бур на сьогодні
У неділю, 21 липня, слабка геомагнітна буря рівня G1 накриє Землю. Хоча її сила вважається невеликою, вона може спричинити погіршення самопочуття.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 21 липня
Зазначається, що ця хвиля магнітної бурі може викликати незначні перебої в енергетичних системах і вплив на міграційні шляхи птахів та тварин.
Також люди, чутливі до змін погоди, зокрема літні особи, можуть відчути погіршення самопочуття.
Тому важливо проявити обережність і вжити заходів для підтримки здоров'я в цей період.
За останні 24 години спостерігалася помірна сонячна активність, із шістьма спалахами класу C та трьома спалахами класу M.
Найсильнішим із них був спалах M2, який може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та викликати незначний сонячний радіаційний шторм.
Спалахи класу M є середніми за потужністю серед великих сонячних спалахів.
Спалах M2 може призвести до невеликих радіоперешкод.
Протягом неділі геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до слабкого штормового рівня, а сонячна активність, ймовірно, залишатиметься помірною, з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 21 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 67.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, тому попередження про такі явища допомагають знизити ризик інфарктів та інсультів у дні, що передують цим сонячним активностям.
Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.
Також ми повідомляли, що в Україні 22 липня подекуди пройдуть грозові дощі. У деяких областях температура повітря знизиться до +25 °С.
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