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Метеозависимым и пожилым людям стоит приготовиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

21 июля 2024 13:25
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 21 июля - прогноз для метеозависимых
У женщины плохое самочувствие из-за магнитных бурь. Фото: shutterstock.com
Светлана Силенко - Редактор

В воскресенье, 21 июля, слабая геомагнитная буря уровня G1 накроет Землю. Хотя ее сила считается небольшой, она может повлечь за собой ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что эта волна магнитной бури может повлечь за собой незначительные перебои в энергетических системах и влияние на миграционные пути птиц и животных.

Также люди, чувствительные к изменениям погоды, в том числе пожилые, могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Поэтому важно проявить осторожность и принять меры для поддержания здоровья в этот период.

Магнітні бурі прогноз
Люди, чувствительные к изменениям погоды, могут почувствовать ухудшение самочувствия. Фото: shutterstock.com

За последние 24 часа наблюдалась умеренная солнечная активность с шестью вспышками класса C и тремя вспышками класса M.

Самой сильной из них была вспышка M2, которая может повлечь за собой незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и вызвать незначительный солнечный радиационный шторм.

Вспышки класса M являются средними по мощности среди больших солнечных вспышек.

Вспышка M2 может привести к небольшим радиопомехам.

В течение воскресенья геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слабого штормового уровня, а солнечная активность, вероятно, будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 21 июля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 67.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, поэтому предупреждения о таких явлениях помогают снизить риск инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным активностям.

Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.

Также мы сообщали, что в Украине 22 июля кое-где пройдут грозовые дожди. В некоторых областях температура воздуха снизится до +25 °С.

 

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