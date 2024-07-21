Магнитные бури 21 июля - прогноз для метеозависимых

Метеозависимым и пожилым людям стоит приготовиться — прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 21 июля, слабая геомагнитная буря уровня G1 накроет Землю. Хотя ее сила считается небольшой, она может повлечь за собой ухудшение самочувствия.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 июля
Отмечается, что эта волна магнитной бури может повлечь за собой незначительные перебои в энергетических системах и влияние на миграционные пути птиц и животных.
Также люди, чувствительные к изменениям погоды, в том числе пожилые, могут почувствовать ухудшение самочувствия.
Поэтому важно проявить осторожность и принять меры для поддержания здоровья в этот период.
За последние 24 часа наблюдалась умеренная солнечная активность с шестью вспышками класса C и тремя вспышками класса M.
Самой сильной из них была вспышка M2, которая может повлечь за собой незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и вызвать незначительный солнечный радиационный шторм.
Вспышки класса M являются средними по мощности среди больших солнечных вспышек.
Вспышка M2 может привести к небольшим радиопомехам.
В течение воскресенья геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слабого штормового уровня, а солнечная активность, вероятно, будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 21 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 67.
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, поэтому предупреждения о таких явлениях помогают снизить риск инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным активностям.
Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.
Также мы сообщали, что в Украине 22 июля кое-где пройдут грозовые дожди. В некоторых областях температура воздуха снизится до +25 °С.
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