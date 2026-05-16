Метеозалежним приготуватися: очікується магнітна буря рівня G1

Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У суботу, 16 травня, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Фахівці попереджають про нестабільну геомагнітну ситуацію та можливе погіршення самопочуття у метеозалежних людей. Водночас суттєвих загроз для роботи техніки чи енергосистем не очікується.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 16 травня

За прогнозами фахівців, у суботу геомагнітне поле Землі залишатиметься нестабільним. Очікується слабка магнітна буря рівня G1, яка належить до незначних геомагнітних штормів.

Протягом останньої доби сонячна активність була низькою. На Сонці зафіксували 11 спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю. Водночас імовірність спалахів М-класу найближчим часом залишається підвищеною.

За даними прогнозів космічної погоди, 16 травня:

Читайте також:

ймовірність малого геомагнітного шторму становить 30%;

ймовірність сильного геомагнітного шторму — 15%;

імовірність сонячних спалахів М-класу — 40%;

імовірність спалахів Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 16.

Фахівці також повідомляють про можливі коливання геомагнітної активності через потоки сонячного вітру з корональної діри на Сонці.

Слабкі магнітні бурі можуть спричиняти незначні перебої у роботі супутникових систем і радіозв’язку, однак серйозних наслідків для інфраструктури зазвичай не мають.

Прогноз магнітних бур з 16 до 18 травня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Під час геомагнітних коливань частина людей може відчувати погіршення самопочуття. Найчастіше метеозалежні люди скаржаться на головний біль, втому, сонливість, дратівливість, перепади артеріального тиску та проблеми зі сном.

Особливо уважними до свого здоров’я у такі дні лікарі радять бути людям із серцево-судинними захворюваннями, хронічною втомою та підвищеною чутливістю до змін погоди. Медики рекомендують дотримуватися режиму сну, уникати стресу, пити достатньо води та не перевантажувати організм.

Водночас науковці зазначають, що вплив магнітних бур на організм людини досі активно досліджується, а реакція на геомагнітні зміни є індивідуальною.

Новини.LIVE інформували, що у травні 2026 року сильних магнітних бур не прогнозують, а геомагнітна ситуація здебільшого буде стабільною. Водночас протягом місяця можливі короткочасні коливання та слабкі бурі рівня G1. Вони можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, хоча серйозної загрози для технічних систем не становлять.

Новини.LIVE також повідомляли, що з 18 травня в Україну прийде різке потепління, і в окремих регіонах температура підніметься до +31…+32 °C. Найспекотніше буде на сході та півночі країни, тоді як на заході повітря прогріватиметься повільніше і залишатиметься значно прохолоднішим. В окремих областях також можливі дощі, попри загальне підвищення температури.