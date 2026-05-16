Метеозависимым приготовиться: ожидается магнитная буря уровня G1

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В субботу, 16 мая, на Земле прогнозируют слабую магнитную бурю уровня G1. Специалисты предупреждают о нестабильной геомагнитной ситуации и возможном ухудшении самочувствия у метеозависимых людей. В то же время существенных угроз для работы техники или энергосистем не ожидается.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 16 мая

По прогнозам специалистов, в субботу геомагнитное поле Земли будет оставаться нестабильным. Ожидается слабая магнитная буря уровня G1, которая относится к незначительным геомагнитным штормам.

В течение последних суток солнечная активность была низкой. На Солнце зафиксировали 11 вспышек класса С, которые не имеют существенного влияния на Землю. В то же время вероятность вспышек М-класса в ближайшее время остается повышенной.

По данным прогнозов космической погоды, 16 мая:

вероятность малого геомагнитного шторма составляет 30%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 15%;

вероятность солнечных вспышек М-класса — 40%;

вероятность вспышек Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 16.

Специалисты также сообщают о возможных колебаниях геомагнитной активности из-за потоков солнечного ветра из корональной дыры на Солнце.

Слабые магнитные бури могут вызывать незначительные перебои в работе спутниковых систем и радиосвязи, однако серьезных последствий для инфраструктуры обычно не имеют.

Прогноз магнитных бурь с 16 по 18 мая. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Во время геомагнитных колебаний часть людей может испытывать ухудшение самочувствия. Чаще всего метеозависимые люди жалуются на головную боль, усталость, сонливость, раздражительность, перепады артериального давления и проблемы со сном.

Особенно внимательными к своему здоровью в такие дни врачи советуют быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической усталостью и повышенной чувствительностью к изменениям погоды. Медики рекомендуют соблюдать режим сна, избегать стресса, пить достаточно воды и не перегружать организм.

В то же время ученые отмечают, что влияние магнитных бурь на организм человека до сих пор активно исследуется, а реакция на геомагнитные изменения является индивидуальной.

Новини.LIVE информировали, что в мае 2026 года сильных магнитных бурь не прогнозируют, а геомагнитная ситуация в основном будет стабильной. В то же время в течение месяца возможны кратковременные колебания и слабые бури уровня G1. Они могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, хотя серьезной угрозы для технических систем не представляют.

