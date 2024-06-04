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Місцями град і шквали — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні

4 червня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у вівторок, 4 червня — прогноз від синоптиків
Чоловік із парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у вівторок, 4 червня, буде хмарною із проясненнями. Уночі в більшості західних областей, у Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях короткочасні дощі. Удень по всій Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15–20 м/с.

Про це 3 червня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Місцями град і шквали — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Південний та південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі +12...+17 °С. Удень у західних та північних областях +22...+27 °С, на решті території +28...+33 °С. На високогір'ї Карпат вночі +8...+13 °С, а вдень +14...+19 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +12...+17 °С, а вдень +22...+27 °С. У Києві вночі буде +15...+17 °С, а вдень +25...+27 °С. Буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквал 15–20 м/с. Південний і південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. У столиці та Київській області очікуються небезпечні метеорологічні явища: удень гроза, в окремих районах град та шквал 15–20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Місцями град і шквали — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні - фото 2
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі в більшості західних областей, на Вінничині,
Одещині та Миколаївщині, а вдень на всій території України, крім південного сходу, грози. Удень в окремих районах град та шквали 15–20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий).

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

Місцями град і шквали — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні - фото 3
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У східних, більшості центральних та південних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Місцями град і шквали — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні - фото 4
Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У басейнах річок Закарпаття внаслідок сильних злив,  ймовірне формування значного мiсцевого та схилового стоку, очiкується стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках із частковим затопленням понижених територій, особливо в населених пунктах. У гiрських районах можливе сходження невеликих селевих потоків (І рiвень небезпеки — жовтий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 4 червня, в західних і північних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, є ймовірність граду та шквалу. У другій половині дня нестійка грозова погода може накрити Одеську область та значну частину центральних областей, окрім Дніпра з районами та Полтавської області. На сході серйозні опади малоймовірні, місцями дощі можливі лише в Харківській і Луганській областях. У Запоріжжі, у Донецькій області, Криму та в більшості районів Миколаївської області передбачається суха та спекотна погода.

Температура повітря буде високою: на півдні, сході та в центральній частині вдень +26...+33 °С, на півночі — від +25 °С до +28 °С. На заході температура повітря буде більш свіжою: +22...+25 °С.

У Києві очікуються короткочасні періодичні дощі, грози. Під час грози можливі град та шквал. Температура повітря буде близько +25 °С.

Нагадаємо, на початку червня по всій території України очікується тепла погода з короткочасними дощами.

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що червень в Україні буде надзвичайно спекотним. Середньомісячна температура буде на півтора чи два градуси вище за кліматичну норму.

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