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Местами град и шквалы — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

4 июня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине во вторник, 4 июня — прогноз от синоптиков
Мужчина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине во вторник, 4 июня, будет облачной с прояснениями. Ночью в большинстве западных областей и Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди. Днем по всей Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с.

Об этом 3 июня сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 4 июня

Местами град и шквалы - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью +12...+17 °С. Днем в западных и северных областях +22...+27 °С, на остальной территории +28...+33 °С. На высокогорье Карпат ночью +8...+13 °С, а днем +14...+19 °С.

В Киевской области температура ночью будет +12...+17 °С, а днем +22...+27 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, а днем +25...+27 °С. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквал 15–20 м/с. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В столице и Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления: днем гроза, в отдельных районах град и шквал 15–20 м/с (I уровень опасности — желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Местами град и шквалы - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 2
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, а днем на всей территории Украины, кроме юго-востока, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с (I уровень опасности — желтый).

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Местами град и шквалы - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 3
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В восточных, большинстве центральных и южных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Местами град и шквалы - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 4
Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В бассейнах рек Закарпатья в результате сильных ливней, вероятного формирования значительного местного и склонового стока, ожидается стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с частичным затоплением пониженных территорий, особенно в населенных пунктах. В горных районах возможно схождение небольших селевых потоков (I уровень опасности — желтый).

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, во вторник, 4 июня, в западных и северных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и шквала. Во второй половине дня неустойчивая грозовая погода может накрыть Одесскую область и значительную часть центральных областей, кроме Днепра с районами и Полтавской области. На востоке сильные осадки маловероятны, местами дожди возможны только в Харьковской и Луганской областях. В Запорожье, Донецкой области, Крыму и в большинстве районов Николаевской области предполагается сухая и жаркая погода.

Температура воздуха будет высокой: на юге, востоке и центральной части днем +26...+33 °С, на севере — от +25 °С до +28 °С. На западе температура воздуха будет свежее: +22...+25 °С.

В Киеве ожидаются кратковременные периодические дожди, грозы. Во время грозы возможны град и шквал. Температура воздуха составит около +25 °С.

Напомним, в начале июня на всей территории Украины ожидается теплая погода с кратковременными дождями.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что июнь в Украине будет чрезвычайно жарким. Среднемесячная температура будет на полтора или два градуса выше климатической нормы.

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