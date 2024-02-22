Погода в Україні у четвер, 22 лютого — детальний прогноз від синоптиків

Жінка йде під парасолькою в сніжну погоду. Фото: Вечірній Київ

Погода в Україні в четвер, 22 лютого, буде теплою та дощовою. На противагу цьому в Донецькій, Харківській, Запорізькій та інших областях очікується мокрий сніг, а в Чернігівській та Сумській — дороги вкриє ожеледиця. Температура повітря буде "плюсовою" — вдень по країні до +8 °C, а місцями й до +11 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 22 лютого

Сьогодні в Україні в Гідрометцентру прогнозують дощі, які вночі супроводжуватимуться мокрим снігом. На сході та в Карпатах очікується невеличкий мокрий сніг, а от на півдні опадів не буде.

"Вночі та вранці у південно-західній частині місцями туман, на північному сході країни подекуди ожеледиця", — повідомляють синоптики.

Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...+3 °C;

вдень +3...+8 °C, на Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській та Миколаївській областях до +11 °C;

на сході та в Карпатах вночі -1...-6 °C, вдень -2...+3 °C;

у Києві вночі +1...+3 °C, вдень +6...+8 °C.

Прогноз погоди в Україні 22 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Також фахівці попереджають про помірну сніголавинну небезпеку II рівня 22 лютого на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні 22 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 22 лютого

"22-го лютого в Україні буде неоднорідна погода", — зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, опади прийдуть в північні, Харківську, Луганську та навколокарпатські області. На решті території буде сухо, а на півдні навіть проглядатиме сонце.

Вітер південно-західного напрямку, "веселий, часом рвучкий".

Температура повітря упродовж дня становитиме +4...+8 °C, в Криму до +10 °C. На заході буде ще тепліше +7...+11 °C, а найхолодніша погода очікується на сході +1...+4 °C.

В Києві сьогодні, 22 лютого, місцями незначний дощ, вітер буде поривчастий. Упродовж доби температура повітря коливатиметься +6...+9 °C.

Прогноз погодних умов у Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що в другій половині лютого не передбачається сильних морозів. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині — близьким до норми.

Також ми повідомляли, що в Києві 13 лютого зафіксували черговий температурний рекорд. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.