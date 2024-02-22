Погода в Україні у четвер, 22 лютого — детальний прогноз від синоптиків

Мокрий сніг та ожеледиця — синоптики назвали області, в яких затримається зима
Погода в Україні в четвер, 22 лютого, буде теплою та дощовою. На противагу цьому в Донецькій, Харківській, Запорізькій та інших областях очікується мокрий сніг, а в Чернігівській та Сумській — дороги вкриє ожеледиця. Температура повітря буде "плюсовою" — вдень по країні до +8 °C, а місцями й до +11 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 22 лютого
Сьогодні в Україні в Гідрометцентру прогнозують дощі, які вночі супроводжуватимуться мокрим снігом. На сході та в Карпатах очікується невеличкий мокрий сніг, а от на півдні опадів не буде.
"Вночі та вранці у південно-західній частині місцями туман, на північному сході країни подекуди ожеледиця", — повідомляють синоптики.
Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі -2...+3 °C;
- вдень +3...+8 °C, на Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській та Миколаївській областях до +11 °C;
- на сході та в Карпатах вночі -1...-6 °C, вдень -2...+3 °C;
- у Києві вночі +1...+3 °C, вдень +6...+8 °C.
Також фахівці попереджають про помірну сніголавинну небезпеку II рівня 22 лютого на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 22 лютого
"22-го лютого в Україні буде неоднорідна погода", — зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, опади прийдуть в північні, Харківську, Луганську та навколокарпатські області. На решті території буде сухо, а на півдні навіть проглядатиме сонце.
Вітер південно-західного напрямку, "веселий, часом рвучкий".
Температура повітря упродовж дня становитиме +4...+8 °C, в Криму до +10 °C. На заході буде ще тепліше +7...+11 °C, а найхолодніша погода очікується на сході +1...+4 °C.
В Києві сьогодні, 22 лютого, місцями незначний дощ, вітер буде поривчастий. Упродовж доби температура повітря коливатиметься +6...+9 °C.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що в другій половині лютого не передбачається сильних морозів. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині — близьким до норми.
Також ми повідомляли, що в Києві 13 лютого зафіксували черговий температурний рекорд. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.
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