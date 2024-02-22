Погода в Украине в четверг, 22 февраля — детальный прогноз от синоптиков

Женщина идет под зонтиком в снежную погоду. Фото: Вечерний Киев

Погода в Украине в четверг, 22 февраля, будет теплой и дождливой. В противоположность этому в Донецкой, Харьковской, Запорожской и других областях ожидается мокрый снег, а в Черниговской и Сумской — дороги покроет гололедица. Температура воздуха будет "плюсовой" — днем по стране до +8 °C, а местами и до +11 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 22 февраля

Сегодня в Украине в Гидрометцентре прогнозируют дожди, которые ночью будут сопровождаться мокрым снегом. На востоке и Карпатах ожидается небольшой мокрый снег, а вот на юге осадков не будет.

"Ночью и утром в юго-западной части местами туман, на северо-востоке страны местами гололедица", — сообщают синоптики.

Ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °C;

днем +3...+8 °C, в Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях до +11 °C;

на востоке и в Карпатах ночью -1...-6 °C, днем -2...+3 °C;

в Киеве ночью +1...+3 °C, днем +6...+8 °C.

Прогноз погоды в Украине 22 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Также специалисты предупреждают об умеренной снеголавинной опасности II уровня 22 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине 22 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 22 февраля

"22 февраля в Украине будет неоднородная погода", — отмечает народный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу осадки придут в северные, Харьковскую, Луганскую и околокарпатские области. На остальной территории будет сухо, а на юге будет даже проглядываться солнце.

Ветер юго-западного направления, "веселый, временами порывистый".

Температура воздуха в течение дня составит +4...+8 °C, в Крыму до +10 °C. На западе будет еще теплее +7...+11 °C, а самая холодная погода ожидается на востоке +1...+4 °C.

В Киеве сегодня, 22 февраля, местами небольшой дождь, ветер будет порывистый. В течение суток температура воздуха колеблется от +6...+9 °C.

Прогноз погоды в Европе. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, синоптики прогнозируют, что во второй половине февраля не предусматривается сильных морозов. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части — близок к норме.

Также мы сообщали, что в Киеве 13 февраля зафиксировали очередной температурный рекорд. В результате этого, как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.