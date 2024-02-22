Погода в Украине в четверг, 22 февраля — детальный прогноз от синоптиков

Мокрый снег и гололедица — синоптики назвали области, в которых задержится зима
Погода в Украине в четверг, 22 февраля, будет теплой и дождливой. В противоположность этому в Донецкой, Харьковской, Запорожской и других областях ожидается мокрый снег, а в Черниговской и Сумской — дороги покроет гололедица. Температура воздуха будет "плюсовой" — днем по стране до +8 °C, а местами и до +11 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 22 февраля
Сегодня в Украине в Гидрометцентре прогнозируют дожди, которые ночью будут сопровождаться мокрым снегом. На востоке и Карпатах ожидается небольшой мокрый снег, а вот на юге осадков не будет.
"Ночью и утром в юго-западной части местами туман, на северо-востоке страны местами гололедица", — сообщают синоптики.
Ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -2...+3 °C;
- днем +3...+8 °C, в Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях до +11 °C;
- на востоке и в Карпатах ночью -1...-6 °C, днем -2...+3 °C;
- в Киеве ночью +1...+3 °C, днем +6...+8 °C.
Также специалисты предупреждают об умеренной снеголавинной опасности II уровня 22 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 22 февраля
"22 февраля в Украине будет неоднородная погода", — отмечает народный синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу осадки придут в северные, Харьковскую, Луганскую и околокарпатские области. На остальной территории будет сухо, а на юге будет даже проглядываться солнце.
Ветер юго-западного направления, "веселый, временами порывистый".
Температура воздуха в течение дня составит +4...+8 °C, в Крыму до +10 °C. На западе будет еще теплее +7...+11 °C, а самая холодная погода ожидается на востоке +1...+4 °C.
В Киеве сегодня, 22 февраля, местами небольшой дождь, ветер будет порывистый. В течение суток температура воздуха колеблется от +6...+9 °C.
Напомним, синоптики прогнозируют, что во второй половине февраля не предусматривается сильных морозов. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части — близок к норме.
Также мы сообщали, что в Киеве 13 февраля зафиксировали очередной температурный рекорд. В результате этого, как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.
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