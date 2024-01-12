Погода в Україні у п'ятницю, 12 січня — прогноз від синоптиків

Люди в засніженому місті. Фото: УНІАН

Сьогоді, 12 січня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. Вночі у більшості регіонів можливий невеликий сніг, вдень — без опадів. На дорогах й досі протримається ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 12 січня

"Вітер переважно північно-західний, 7...-12 м/с. Температура вночі та вдень 8...-13° морозу, вночі на Чернігівщині та Сумщині до 16° морозу; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби 2...-7° морозу", — йдеться в повідомленні.

Карта погоди 12 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 12 січня по Київщині

У столичному регіоні також буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, а вдень без опадів. На дорогах протримається ожеледиця.

"Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень 8...-13° морозу", — прогнозують синоптики.

Зазначається, що у Києві вночі та вдень близько 10° морозу.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко пояснила, чому 11 січня у Києві було чути грім. За її словами, грози взимку бувають. Щоправда, вкрай рідко.