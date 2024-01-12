Погода в Україні у п'ятницю, 12 січня — прогноз від синоптиків

Морози не відступають — синоптики розповіли про погоду на сьогодні
Сьогоді, 12 січня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. Вночі у більшості регіонів можливий невеликий сніг, вдень — без опадів. На дорогах й досі протримається ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 12 січня
"Вітер переважно північно-західний, 7...-12 м/с. Температура вночі та вдень 8...-13° морозу, вночі на Чернігівщині та Сумщині до 16° морозу; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби 2...-7° морозу", — йдеться в повідомленні.
Погода на 12 січня по Київщині
У столичному регіоні також буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, а вдень без опадів. На дорогах протримається ожеледиця.
"Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень 8...-13° морозу", — прогнозують синоптики.
Зазначається, що у Києві вночі та вдень близько 10° морозу.
Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко пояснила, чому 11 січня у Києві було чути грім. За її словами, грози взимку бувають. Щоправда, вкрай рідко.
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