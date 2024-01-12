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Морози не відступають — синоптики розповіли про погоду на сьогодні

12 січня 2024 05:48
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у п'ятницю, 12 січня — прогноз від синоптиків
Люди в засніженому місті. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогоді, 12 січня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. Вночі у більшості регіонів можливий невеликий сніг, вдень — без опадів. На дорогах й досі протримається ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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"Вітер переважно північно-західний, 7...-12 м/с. Температура вночі та вдень 8...-13° морозу, вночі на Чернігівщині та Сумщині до 16° морозу; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби 2...-7° морозу", — йдеться в повідомленні.

Погода січня
Карта погоди 12 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 12 січня по Київщині

У столичному регіоні також буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, а вдень без опадів. На дорогах протримається ожеледиця.

"Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень 8...-13° морозу", — прогнозують синоптики.

Зазначається, що у Києві вночі та вдень близько 10° морозу.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко пояснила, чому 11 січня у Києві було чути грім. За її словами, грози взимку бувають. Щоправда, вкрай рідко.

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