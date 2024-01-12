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Морозы не отступают — синоптики рассказали о погоде на сегодня

12 января 2024 05:48
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в пятницу, 12 января - прогноз от синоптиков
Люди в заснеженном городе. Фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сегодня, 12 января, погода в Украине будет облачной с прояснениями. Ночью в большинстве регионов возможен небольшой снег, днем без осадков. На дорогах до сих пор продержится гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

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Погода в Украине 12 января

"Ветер преимущественно северо-западный, 7...-12 м/с. Температура ночью и днем 8...-13° мороза, ночью на Черниговщине и Сумщине до 16° мороза; в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток 2...-7° мороза", - говорится в сообщении.

Погода января
Карта погоды 12 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 12 января по Киеву

В столичном регионе также облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, а днем без осадков. На дорогах продержится гололедица.

"Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем 8...-13° мороза", - прогнозируют синоптики.

Отмечается, что в Киеве ночью и днем около 10° мороза.

Напомним, народная синоптикиня Наталья Диденко объяснила , почему 11 января в Киеве был слышен гром. По ее словам, грозы зимой бывают. Правда, очень редко.

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