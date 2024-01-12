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Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

12 січня 2024 00:22
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Грім та снігова буря у Києві - наукове пояснення, що кажуть синоптики
Гроза у Києві. Ілюстративне фото: Наш Київ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Народна синоптикиня Наталка Діденко пояснила, чому 11 січня у Києві було чути грім. За її словами, грози взимку бувають. Щоправда, вкрай рідко.

Про це Діденко написала на своїй сторінці у Facebook.

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Синоптикиня стверджує, що це результат зіткнення холодного північного повітря із вологими потоками атмосферного фронту. У метеорології це називається снігова гроза, коли замість дощу йде сніг.

"І не варто приплітати до цієї грози забобони, прикмети і народні страшилки", — додала Діденко.

Вона стверджує, що "за годинку-дві фронт піде далі, небо прояснить, мороз зміцніє".

Діденко пояснила причини грози у Києві 11 січня. Фото: скриншот

Грім у Києві — що відомо

Ввечері 11 грудня киян налякав дивний грім, який нагадував вибух. При цьому повітряної тривоги в місті не лунало. 

Згодом у соціальних мережах висловили припущення, що причиною дивних звуків був звичайний грім.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 січня, на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Вночі варто очікувати незначного снігу, вдень обійдеться без опадів.

погода
Київ
сніг
Наталка Діденко

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