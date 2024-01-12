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Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

12 января 2024 00:22
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Гром и снежная буря в Киеве – научное объяснение, что говорят синоптики
Гроза в Киеве. Иллюстративное фото: Наш Киев
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Народный синоптик Наталья Диденко объяснила, почему 11 января в Киеве был слышен гром. По ее словам, грозы зимой бывают. Правда, очень редко.

Об этом Диденко написала на своей странице в Facebook.

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Синоптик утверждает, что это результат столкновения холодного северного воздуха с влажными потоками атмосферного фронта. В метеорологии это называется снежная гроза, когда вместо дождя идет снег.

"И не стоит приплетать к этой грозе предрассудки, приметы и народные страшилки", — добавила Диденко.

Она утверждает, что "за час-два фронт пойдет дальше, небо прояснит, мороз окрепнет".

Диденко объяснила причину грозы в Киеве 11 января. Фото: скриншот

Гром в Киеве — что известно

Вечером 11 декабря киевлян испугал странный гром, напоминавший взрыв. При этом воздушная тревога в городе не звучала.

Впоследствии в социальных сетях предположили, что причиной странных звуков был обычный гром.

Напомним, в пятницу, 12 января, украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью следует ожидать небольшого снега, днем обойдется без осадков.

погода
Киев
снег
Наталка Диденко

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