Погода на вихідні 21-22 лютого — де будуть морози

На вихідних 21-22 лютого очікується морозна погода зі слабким вітром. Однак в денні години завдяки малохмарному небу спостерігатиметься інтенсивне прогрівання повітря.

Погода в суботу, 21 лютого

У західних областях завтра буде суха погода з морозами, туманами та ожеледицею на дорога. Температура повітря в нічний час становитиме -13...-18 °С, місцями до -20 °С, а вдень -4...+1 °С.

У північній частині прогнозується малохмарна та холодна погода, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде -15...-20 °С, місцями до -22 °С, а вдень -2...-7 °С.

У центральних регіонах вночі стовпчики термомтерів показуватимуть -8...-13 °С, подекуди -14...-18 °С, а вдень підніметься до -5...+1 °С.

Найтепліші показники будуть у південних областях та в Криму. Вночі там температура опуститься до -3...-8 °С, а вдень коливатиметься в межаз -2...+3 °С. Водночас упродовж дня буде вітер з поривами 7-12 м/с.

Тим часом на сході також очікується ожеледиця на дорогах. Вночі температура повітря становитиме -9...-14 °С, на Харківщині місцями -15...-17 °С; а вдень 0...-5 °С.

Погода в Україні в неділю, 22 лютого

За прогнозом синоптиків, в неділю невеликий сніг очікуєть у західних та північних регіонах. Однак по всій території України на дорогах буде ожеледиця.

Температура повітря в регіонах:

на заході вночі -5...-10 °С, на Закарпатті близько 0 °С; вдень -1...+4 °С;

на півночі вночі -13...-18 °С, а вдень -4...+1 °С;

у центральній частині в нічні години очікується -13...-18 °С, а вдень -2...+3 °С;

на півдні вночі буде -2...-7 °С, а вдень +1...+6 °С;

на сході вночі температура опуститься до -10...-15 °С, у Харківській областя до -15...-20 °С, проте вдень потеплішає до -3...+2 °С.

Прогнози від синоптиків

Раніше Наталія Птуха повідомила, що в Україну прийде потепління вже з 23 лютого. В нічні годинни ще можливі "мінуси", але вдень буде тепліше.

Водночас цьрогоріч весна не поспішатиме з остаточним теплом. Після холодної зими температура буде доволі контрастною і змінюватиметься без різкого переходу до стабільного тепла.