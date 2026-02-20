Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Морози не відступлять — прогноз погоди на вихідні 21-22 лютого

Морози не відступлять — прогноз погоди на вихідні 21-22 лютого

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 23:37
Погода на вихідні 21-22 лютого — де будуть морози
Сніг та мороз. Фото: Новини.LIVE

На вихідних 21-22 лютого очікується морозна погода зі слабким вітром. Однак в денні години завдяки малохмарному небу спостерігатиметься інтенсивне прогрівання повітря.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Meteoprog. 

Реклама
Читайте також:

Погода в суботу, 21 лютого

У західних областях завтра буде суха погода з морозами, туманами та ожеледицею на дорога. Температура повітря в нічний час становитиме -13...-18 °С, місцями до -20 °С, а  вдень -4...+1 °С.

У північній частині прогнозується малохмарна та холодна погода, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде -15...-20 °С, місцями до -22 °С, а вдень -2...-7 °С.

Погода в Україну в суботу, 21 лютого
Карта температур на 21 лютого. Фото: Метеопрог

У центральних регіонах вночі стовпчики термомтерів показуватимуть -8...-13 °С, подекуди -14...-18 °С, а вдень підніметься до -5...+1 °С.

Найтепліші показники будуть у південних областях та в Криму. Вночі там температура опуститься до -3...-8 °С, а вдень коливатиметься в межаз -2...+3 °С. Водночас упродовж дня буде вітер з поривами 7-12 м/с. 

Тим часом на сході також очікується ожеледиця на дорогах. Вночі температура повітря становитиме -9...-14 °С, на Харківщині місцями -15...-17 °С; а вдень 0...-5 °С.

Погода в Україні в неділю, 22 лютого

За прогнозом синоптиків, в неділю невеликий сніг очікуєть у західних та північних регіонах. Однак по всій території України на дорогах буде ожеледиця.

Прогноз погоди на 22 лютого
Карта температур на 22 лютого. Фото: Метеопрог

Температура повітря в регіонах:

  • на заході вночі -5...-10 °С, на Закарпатті близько 0 °С; вдень -1...+4 °С;
  • на півночі вночі -13...-18 °С, а вдень -4...+1 °С;
  • у центральній частині в нічні години очікується -13...-18 °С, а вдень -2...+3 °С;
  • на півдні вночі буде -2...-7 °С, а вдень +1...+6 °С;
  • на сході вночі температура опуститься до -10...-15 °С, у Харківській областя до -15...-20 °С, проте вдень потеплішає до -3...+2 °С.

Прогнози від синоптиків

Раніше Наталія Птуха повідомила, що в Україну прийде потепління вже з 23 лютого. В нічні годинни ще можливі "мінуси", але вдень буде тепліше.  

Водночас цьрогоріч весна не поспішатиме з остаточним теплом. Після холодної зими температура буде доволі контрастною і змінюватиметься без різкого переходу до стабільного тепла.

погода сніг морози синоптик прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації