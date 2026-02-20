Погода в Украине на 21-22 февраля — где будут морозы

Снег и мороз. Фото: Новини.LIVE

В Украине на выходных 21-22 февраля погода принесет морозы и слабый ветер. Однако благодаря облачному небу днем будет интенсивное прогревание воздуха.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Meteoprog.

Погода в субботу, 21 февраля

В западных областях завтра будет сухая погода с морозами, туманами и гололедом на дорога. Температура воздуха в ночное время составит -13...-18 °С, местами до -20 °С, а днем -4...+1 °С.

В северной части прогнозируется малооблачная и холодная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет -15...-20 °С, местами до -22 °С, а днем -2...-7 °С.

Карта температур на 21 февраля. Фото: Метеопрог

В центральных регионах ночью столбики термомтеров будут показывать -8...-13 °С, местами -14...-18 °С, а днем поднимется до -5...+1 °С.

Самые теплые показатели будут в южных областях и в Крыму. Ночью там температура опустится до -3...-8 °С, а днем будет колебаться в пределах -2...+3 °С. В то же время в течение дня будет ветер с порывами 7-12 м/с.

Между тем на востоке также ожидается гололедица на дорогах. Ночью температура воздуха составит -9...-14 °С, в Харьковской области местами -15...-17 °С; а днем 0...-5 °С.

Погода в Украине в воскресенье, 22 февраля

По прогнозу синоптиков, в воскресенье небольшой снег ожидается в западных и северных регионах. Однако по всей территории Украины на дорогах будет гололедица.

Карта температур на 22 февраля. Фото: Метеопрог

Температура воздуха в регионах:

на западе ночью -5...-10 °С, на Закарпатье около 0 °С; днем -1...+4 °С;

на севере ночью -13...-18 °С, а днем -4...+1 °С;

в центральной части в ночные часы ожидается -13...-18 °С, а днем -2...+3 °С;

на юге ночью будет -2...-7 °С, а днем +1...+6 °С;

на востоке ночью температура опустится до -10...-15 °С, в Харьковской области до -15...-20 °С, однако днем потеплеет до -3...+2 °С.

Ранее Наталья Птуха сообщила, что в Украину придет потепление уже с 23 февраля. В ночные часы еще возможны "минусы", но днем будет теплее.

В то же время в этом году весна не будет спешить с окончательным теплом. После холодной зимы температура будет довольно контрастной и будет меняться без резкого перехода к стабильному теплу.