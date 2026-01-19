Прогноз погоди на 20 січня - якою буде погода завтра

Морозна снігова погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 20 січня, в Україні збережеться холодна, але загалом суха погода. Небо буде переважно хмарним із проясненнями, опадів не очікується.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 20 січня від Укргідрометеоцентру

У західних, північних областях та на Вінниччині вночі й вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер дутиме переважно з північного заходу зі швидкістю 3–8 метрів за секунду.

Пост Укргідрометеоцентру. Фото: скриншот

Температура повітря вночі коливатиметься від -17...-12 °С, а в західних і північних регіонах місцями сягатиме -20 °С.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -11...-6°С. На півдні країни та в Закарпатті буде дещо тепліше: вночі -13...-8 °С, вдень — від -5...0°С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 20 січня від Наталки Діденко

20 січня в Україні очікується справжня зимова погода. Ніч принесе сильні морози: на півночі та заході температура знизиться до -18…-12 °С, а місцями й до -20 °С.

Пост Діденко. Фото: скриншот

Вдень у вівторок повітря прогріється лише до -11…-6 °С. На дорогах збережеться ожеледиця, вітер буде західний і північно-західний, слабкий або помірний. Опади малоймовірні — погоду визначатиме антициклон.

У Києві 20 січня також буде морозно та сухо.

Нагадаємо, що раніше синоптики повідомили, коли в Україну прийде потепління.

А до цього стало відомо, що цією весною очікуються сильні опади та аномальний холод.