Головна Погода Морози посилюються — де чекати на похолодання завтра

Морози посилюються — де чекати на похолодання завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 23:40
Прогноз погоди на 20 січня - якою буде погода завтра
Морозна снігова погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 20 січня, в Україні збережеться холодна, але загалом суха погода. Небо буде переважно хмарним із проясненнями, опадів не очікується.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди на 20 січня від Укргідрометеоцентру

У західних, північних областях та на Вінниччині вночі й вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер дутиме переважно з північного заходу зі швидкістю 3–8 метрів за секунду.

Морози посилюються - де чекати на похолодання завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентру. Фото: скриншот

Температура повітря вночі коливатиметься від -17...-12 °С, а в західних і північних регіонах місцями сягатиме -20 °С.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -11...-6°С. На півдні країни та в Закарпатті буде дещо тепліше: вночі -13...-8 °С, вдень — від -5...0°С.

погода 20 січня
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 20 січня від Наталки Діденко

20 січня в Україні очікується справжня зимова погода. Ніч принесе сильні морози: на півночі та заході температура знизиться до -18…-12 °С, а місцями й до -20 °С.

Морози посилюються - де чекати на похолодання завтра - фото 3
Пост Діденко. Фото: скриншот

Вдень у вівторок повітря прогріється лише до -11…-6 °С. На дорогах збережеться ожеледиця, вітер буде західний і північно-західний, слабкий або помірний. Опади малоймовірні — погоду визначатиме антициклон.

У Києві 20 січня також буде морозно та сухо.

Нагадаємо, що раніше синоптики повідомили, коли в Україну прийде потепління.

А до цього стало відомо, що цією весною очікуються сильні опади та аномальний холод

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
