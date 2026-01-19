Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Морозы усиливаются — где ждать похолодания завтра

Морозы усиливаются — где ждать похолодания завтра

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 23:40
Прогноз погоды на 20 января - какой будет погода завтра
Морозная снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 20 января, в Украине сохранится холодная, но в целом сухая погода. Небо будет преимущественно облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 20 января от Укргидрометеоцентра

В западных, северных областях и в Винницкой области ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер будет дуть преимущественно с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

Морози посилюються - де чекати на похолодання завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью будет колебаться от -17...-12 °С, а в западных и северных регионах местами будет достигать -20 °С.

Днем столбики термометров будут показывать от -11...-6°С. На юге страны и в Закарпатье будет несколько теплее: ночью -13...-8 °С, днем — от -5...0°С.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 20 января от Наталки Диденко

20 января в Украине ожидается настоящая зимняя погода. Ночь принесет сильные морозы: на севере и западе температура снизится до -18...-12 °С, а местами и до -20 °С.

Морози посилюються - де чекати на похолодання завтра - фото 3
Пост Диденко. Фото: скриншот

Днем во вторник воздух прогреется лишь до -11...-6 °С. На дорогах сохранится гололедица, ветер будет западный и северо-западный, слабый или умеренный. Осадки маловероятны — погоду будет определять антициклон.

В Киеве 20 января также будет морозно и сухо. 

Напомним, что ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет потепление.

А до этого стало известно, что этой весной ожидаются сильные осадки и аномальный холод.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации