Прогноз погоды на 20 января - какой будет погода завтра

Во вторник, 20 января, в Украине сохранится холодная, но в целом сухая погода. Небо будет преимущественно облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко в Facebook.

Прогноз погоды на 20 января от Укргидрометеоцентра

В западных, северных областях и в Винницкой области ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер будет дуть преимущественно с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -17...-12 °С, а в западных и северных регионах местами будет достигать -20 °С.

Днем столбики термометров будут показывать от -11...-6°С. На юге страны и в Закарпатье будет несколько теплее: ночью -13...-8 °С, днем — от -5...0°С.

Прогноз погоды на 20 января от Наталки Диденко

20 января в Украине ожидается настоящая зимняя погода. Ночь принесет сильные морозы: на севере и западе температура снизится до -18...-12 °С, а местами и до -20 °С.

Днем во вторник воздух прогреется лишь до -11...-6 °С. На дорогах сохранится гололедица, ветер будет западный и северо-западный, слабый или умеренный. Осадки маловероятны — погоду будет определять антициклон.

В Киеве 20 января также будет морозно и сухо.

