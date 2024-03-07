Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Морози та мокрий сніг — синоптики назвали області, де буде похолодання arrow

Морози та мокрий сніг — синоптики назвали області, де буде похолодання

7 березня 2024 05:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в четвер, 7 березня — області, куди повернеться сніг з морозами
Люди йдуть вулицею в снігову хуртовину. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у четвер, 7 березня, буде хмарною з проясненням. Майже усі області чекають морози 0...-5 °C, а Закарпаття та Прикарпаття мокрий сніг з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 7 березня

Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг на Закарпатті, Прикарпатті та Карпатах. На решті території без опадів. Вітер упродовж дня буде північно-східний, 5-10 м/с.

"Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень від -1 °C до +4°C; на Закарпатті та півдні країни вночі від +3° до -2°C, а вдень +3...+8 °C. В Карпатах температура протягом доби -1... -6 °C", — йдеться у прогнозі. 

У Києві та області очікується хмарна погода з прояснення, проте без опадів. Вночі в області стовпчики термометрів коливатимуться в межах 0...-5 °C, а вдень від -1... +4 °C.

А в Києві 7 березня синоптики прогнозують -2.. -4 °C вночі та 0...+2 °C вдень. 

погода в Україні 7 березня
Погода в Україні 7 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 7 березня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, завтра в Україну прийде антициклон Jasper, що зумовить переважно суху погоду в більшості областей.

Температура повітря очікується низькою, вночі +2... -5 °C, а упродовж дня коливатиметься від -1 °C до +5°, у південній частині +4... +9 °C, на Закарпатті до +11 °C.

null
Антициклон Jasper в Україні 7 березня. Фото: facebook.com/tala.didenko

У Києві в четвер опадів не передбачається. Вночі температура повітря опуститься до -2... -4 °C градуси, а вдень буде 0 °C. 

"Холодна погода триватиме довго, перейде на наступний тиждень. А потепління розпочнеться після 16 березня", — каже народний синоптик. 

Нагадаємо, за словами Діденко, погода в Україні буде холодною протягом кількох днів. Температура повітря не перевищить +1...+5°C.

Крім того, протягом тижня очікується похолодання, а в деяких регіонах пройдуть сильні дощі та мокрий сніг. 

Укргідрометцентр
сніг
весна
морози
Наталка Діденко
дощ
прогноз погоди
опади
погода в Україні
вітер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд