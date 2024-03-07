Погода в Україні в четвер, 7 березня — області, куди повернеться сніг з морозами

Люди йдуть вулицею в снігову хуртовину. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у четвер, 7 березня, буде хмарною з проясненням. Майже усі області чекають морози 0...-5 °C, а Закарпаття та Прикарпаття мокрий сніг з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 7 березня

Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг на Закарпатті, Прикарпатті та Карпатах. На решті території без опадів. Вітер упродовж дня буде північно-східний, 5-10 м/с.

"Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень від -1 °C до +4°C; на Закарпатті та півдні країни вночі від +3° до -2°C, а вдень +3...+8 °C. В Карпатах температура протягом доби -1... -6 °C", — йдеться у прогнозі.

У Києві та області очікується хмарна погода з прояснення, проте без опадів. Вночі в області стовпчики термометрів коливатимуться в межах 0...-5 °C, а вдень від -1... +4 °C.

А в Києві 7 березня синоптики прогнозують -2.. -4 °C вночі та 0...+2 °C вдень.

Погода в Україні 7 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 7 березня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, завтра в Україну прийде антициклон Jasper, що зумовить переважно суху погоду в більшості областей.

Температура повітря очікується низькою, вночі +2... -5 °C, а упродовж дня коливатиметься від -1 °C до +5°, у південній частині +4... +9 °C, на Закарпатті до +11 °C.

Антициклон Jasper в Україні 7 березня. Фото: facebook.com/tala.didenko

У Києві в четвер опадів не передбачається. Вночі температура повітря опуститься до -2... -4 °C градуси, а вдень буде 0 °C.

"Холодна погода триватиме довго, перейде на наступний тиждень. А потепління розпочнеться після 16 березня", — каже народний синоптик.

Нагадаємо, за словами Діденко, погода в Україні буде холодною протягом кількох днів. Температура повітря не перевищить +1...+5°C.

Крім того, протягом тижня очікується похолодання, а в деяких регіонах пройдуть сильні дощі та мокрий сніг.