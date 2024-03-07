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Морозы и мокрый снег – синоптики назвали области, где будет похолодание

7 марта 2024 05:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в четверг, 7 марта — области, куда вернется снег с морозами
Люди идут по улице в снежную метель. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 7 марта, будет облачной с прояснениями. Почти все области ждут морозы 0...-5°C, а Закарпатье и Прикарпатье — мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 7 марта

Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Закарпатье, Прикарпатье и Карпатах. На остальной территории без осадков. Ветер в течение дня будет северо-восточный, 5-10 м/с.

"Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем от -1 °C до +4 °C; на Закарпатье и юге страны ночью от +3 °C до -2 °C, а днем +3...+8 °C. В Карпатах температура в течение суток -1... -6 °C", — говорится в прогнозе.

В Киеве и области ожидается облачная погода, но без осадков. Ночью в области столбики термометров будут колебаться в пределах 0...-5 °C, а днем от -1...+4 °C.

А в Киеве 7 марта синоптики прогнозируют -2...-4 °C ночью и 0...+2 °C днем.

погода в Украине 7 марта
Погода в Украине 7 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 7 марта.

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, завтра в Украину придет антициклон Jasper, что обусловит преимущественно сухую погоду в большинстве областей.

Температура воздуха ожидается низкой, ночью +2...-5 °C, а в течение дня будет колебаться от -1 °C до +5 °C, в южной части +4...+9 °C, в Закарпатье до +11 °C.

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Антициклон Jasper в Украине 7 марта. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве в четверг осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до -2...-4°C, а днем будет 0°C.

"Холодная погода будет продолжаться долго, перейдет на следующую неделю. А потепление начнется после 16 марта", — говорит народный синоптик.

Напомним, по словам Диденко, погода в Украине будет холодной в течение нескольких дней. Температура воздуха не превысит +1...+5 °C.

Кроме того, на продолжении недели ожидается холод, а в некоторых регионах пройдут сильные дожди и мокрый снег.

Укргидрометцентр
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