Магнітні бурі 27 липня — прогноз для метеозалежних

Жінка має погане самопочуття через магнітні бурі. Фото: shutterstock.com

Магнітосфера Землі у суботу, 27 липня, перебуватиме у збудженому стані, водночас значних магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 27 липня

Зазначається, що протягом останньої доби на Сонці спостерігалися дев'ять спалахів класу С і один спалах класу М1,3.

Спалахи класу М відносяться до середнього рівня серед великих сонячних спалахів.

Спалах М1,3 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та потенційно викликати сонячний радіаційний шторм.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на людське здоров'я. Фото: shutterstock.com

Очікується, що 27 липня геомагнітне поле варіюватиметься від спокійного до невеликого штормового рівня.

Сонячна активність, ймовірно, залишиться на помірному рівні з незначною ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 27 липня:

можливість малого геомагнітного шторму — 25%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

кількість сонячних плям — 63.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на людське здоров'я. Завчасні попередження про магнітні бурі допомагають контролювати ризики інфарктів та інсультів у дні, що передують цим сонячним явищам", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів липня зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.