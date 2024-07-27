Магнитные бури 27 июля — прогноз для метеозависимых

У женщины плохое самочувствие из-за магнитных бурь. Фото: shutterstock.com

Магнитосфера Земли в субботу, 27 июля, будет находиться в возбужденном состоянии, в то же время значительных магнитных бурь не ожидается. В течение последних суток солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog .

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Магнитные бури 27 июля

Отмечается, что в течение последних суток на Солнце наблюдались девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,3.

Вспышки класса М относятся к среднему уровню среди больших солнечных вспышек.

Вспышка М1,3 может повлечь за собой незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и потенциально вызвать солнечный радиационный шторм.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на человеческое здоровье. Фото: shutterstock.com

Ожидается, что 27 июля геомагнитное поле будет варьироваться от спокойного до небольшого штормового уровня.

Солнечная активность, по всей вероятности, останется на умеренном уровне с незначительной вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 27 июля:

возможность малого геомагнитного шторма — 25%

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

количество солнечных пятен — 63.

"Магнитные бури могут негативно влиять на человеческое здоровье. Заблаговременные предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать риски инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным явлениям", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °С.

Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней июля зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.