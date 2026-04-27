Головна Погода Можливий сонячний радіаційний шторм: прогноз магнітних бур сьогодні

Дата публікації: 27 квітня 2026 13:04
На Землі у понеділок, 27 квітня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Однак за минулу добу на Сонці було 13 спалахів і деякі з них можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog. 

Магнітні бурі 27 квітня

Зазначається, що за минулу добу на Сонці відбулися 11 спалахів класу С, та два спалахи класу М, найбільший з яких М1,3. Відомо, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих, а спалах М1,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного рівня до незначного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 27 квітня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
  • Кількість сонячних плям — 64.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

У дні пдівищеної сонячної активності метеозалежні часто можуть відчувати:

  • головний біль, 
  • роздратування, 
  • слабкість, втому,
  • порушення сну,
  • пришвидшене серцебиття,
  • стрибки артеріального тиску.

Як писали Новини.LIVE, 26 квітня в Україні була справжня негода. Через штормові пориви вітру є руйнування у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях. Крім того, загинули троє людей — на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині. 

Водночас синоптики попереджали про вітер і заморозки ще й сьогодні. Суттєвого потепління найближчими днями не очікується, навпаки — температура залишатиметься нижчою за комфортну весняну норму.

Альбіна Зарічна - Редактор
Реклама

