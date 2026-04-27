Возможен солнечный радиационный шторм: прогноз магнитных бурь сегодня

Головная боль у девушки. Фото: freepik, коллаж Новини.LIVE

На Земле в понедельник, 27 апреля, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Однако за минувшие сутки на Солнце было 13 вспышек и некоторые из них могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 27 апреля

Отмечается, что за минувшие сутки на Солнце произошли 11 вспышек класса С, и две вспышки класса М, самая большая из которых М1,3. Известно, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных, а вспышка М1,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного уровня до незначительного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 27 апреля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 64.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

В дни повышенной солнечной активности метеозависимые часто могут чувствовать:

головную боль,

раздражение,

слабость, усталость,

нарушения сна,

учащенное сердцебиение,

скачки артериального давления.

Как писали Новини.LIVE, 26 апреля в Украине была настоящая непогода. Из-за штормовых порывов ветра есть разрушения в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях. Кроме того, погибли три человека — на Запорожье, Закарпатье и Черкассчине.

В то же время синоптики предупреждали о ветре и заморозках еще и сегодня. Существенного потепления в ближайшие дни не ожидается, наоборот — температура будет оставаться ниже комфортной весенней нормы.