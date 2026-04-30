На Сонці були спалахи М-класу: прогноз магнітних бур на сьогодні

Магнітні бурі 30 квітня. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 квітня, магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані. На Сонці зафіксовано кілька потужних спалахів. Водночас суттєвих магнітних бур не очікується.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 30 квітня

За останню добу Сонце не було занадто активним. Спостерігалося 18 спалахів класу С. Вони не мають сильного впливу на Землю. Крім того, було зафіксовано два спалахи класу М, найбільший з яких — М1,5.

Як пояснюють астросиноптики, сонячні спалахи M-класу є середніми. Вони можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність також помірна з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність станом на 30 квітня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

кількість сонячних плям — 73.

