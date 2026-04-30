Видео

Главная Погода На Солнце были вспышки М-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце были вспышки М-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

Дата публикации 30 апреля 2026 13:26
На Солнце были вспышки М-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 30 апреля. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 30 апреля, магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. На Солнце зафиксировано несколько мощных вспышек. В то же время существенных магнитных бурь не ожидается.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 30 апреля

За последние сутки Солнце не было слишком активным. Наблюдалось 18 вспышек класса С. Они не оказывают сильного влияния на Землю. Кроме того, было зафиксировано две вспышки класса М, самая большая из которых — М1,5.

Как объясняют астросиноптики, солнечные вспышки M-класса являются средними. Они могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность также умеренная с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность по состоянию на 30 апреля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
  • количество солнечных пятен — 73.

Как сообщали Новини.LIVE, в мае 2026 года астросиноптики не прогнозируют сложной геомагнитной ситуации. В то же время ожидаются возможные периоды кратковременного повышения активности. Стоит ожидать слабых магнитных бурь.

Также мы писали о том, что в Украине в начале мая резко изменится погода. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на замену затяжным холодным прогнозам и ночным заморозкам наконец-то придет майское потепление.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
