На Сонці десять спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні

У понеділок, 18 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Фахівці попереджають про можливі незначні коливання геомагнітного поля, які можуть вплинути на роботу технічних систем і самопочуття метеозалежних людей.

Прогноз магнітних бур на 18 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. За цей час зафіксовано шість спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю, а також чотири спалахи класу М.

Найпотужнішим став спалах М1,9. Такі явища можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денній стороні планети та інколи викликати слабкі радіаційні шторми.

Очікується, що геомагнітне поле впродовж дня буде нестабільним і подекуди досягатиме слабкого штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, однак зберігається ймовірність нових спалахів М-класу.

Сонячна активність 18 травня

Ймовірність геомагнітних та сонячних явищ оцінюється так:

малий геомагнітний шторм — 30%

великий геомагнітний шторм — 10%

спалах М-класу — 40%

спалах Х-класу — 5%

кількість сонячних плям — 17

Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці наголошують, що моніторинг сонячної активності дозволяє краще оцінювати ризики для здоров'я та роботи технологічних систем.

Медики застерігають, що в такі періоди особливу обережність слід проявити метеозалежним та літнім людям. Ймовірні головні болі, слабкість та коливання артеріального тиску.

