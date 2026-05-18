На Солнце десять вспышек: прогноз магнитных бурь на сегодня

Магнитные бури. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В понедельник, 18 мая, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Специалисты предупреждают о возможных незначительных колебаниях геомагнитного поля, которые могут повлиять на работу технических систем и самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 18 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне. За это время зафиксировано шесть вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю, а также четыре вспышки класса М.

Самой мощной стала вспышка М1,9. Такие явления могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты и иногда вызывать слабые радиационные штормы.

Ожидается, что геомагнитное поле в течение дня будет нестабильным и местами будет достигать слабого штормового уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой, однако сохраняется вероятность новых вспышек М-класса.

Читайте также:

Солнечная активность 18 мая

Вероятность геомагнитных и солнечных явлений оценивается так:

малый геомагнитный шторм — 30%

большой геомагнитный шторм — 10%

вспышка М-класса — 40%

вспышка Х-класса — 5%

количество солнечных пятен — 17

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Специалисты отмечают, что мониторинг солнечной активности позволяет лучше оценивать риски для здоровья и работы технологических систем.

Медики предостерегают, что в такие периоды особую осторожность следует проявить метеозависимым и пожилым людям. Вероятны головные боли, слабость и колебания артериального давления.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня в Украине, по прогнозам Гидрометцентра, ожидается неустойчивая погода — от жары до дождей с грозами.

А также мы рассказывали, какая погода будет в Украине в течение недели с 18 по 24 мая.